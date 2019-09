TakeTask z dużym zastrzykiem gotówki. EEC Magenta zamknął kolejną inwestycję

Największy w Polsce fundusz corporate venture capital zainwestuje w TakeTask ok. 2 mln zł. Firma specjalizuje się w automatyzacji procesów w korporacjach. – Obsługujemy duże sieci handlowe, rozwijamy ofertę dla podmiotów przemysłowych, serwisowych czy restauracji – mówi Sebastian Starzyński, prezes zarządu TakeTask. Spółka wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów. Nowe rozwiązania mają częściowo zastąpić wydawanie poleceń i kontrolowanie wykonanej pracy. – Budujemy platformę do komunikacji, tworzenia i dystrybucji zadań, a także zbierania informacji zwrotnych w przedsiębiorstwach, w których liczne grupy pracowników nie korzystają na co dzień z komputerów – wyjaśnia Starzyński. – Dążymy też do integracji naszych rozwiązań z systemami predykcyjnymi, które pozwalają przewidzieć awarie urządzeń – zdradza.

Zaawansowane projekty TakeTask prowadzi w Polsce, ale i w Niemczech, Rosji, RPA i na Słowacji. Część środków pozyskanych od EEC Magenta spółka przeznaczy na powiększenie zespołów software developerów i project managerów. – Rozwijamy pierwszą tak kompleksową platformę w Polsce. Dzięki zastrzykowi finansowemu, możemy to robić zdecydowanie szybciej i obsługiwać większą liczbę klientów. Rozpoczynamy testy we wszystkich przedsiębiorstwach, które są tym zainteresowane – mówi Sebastian Starzyński.

– TakeTask robi biznesowy użytek ze sztucznej inteligencji, oferując klientom zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie kosztów – ocenia Michał Rumiński, partner zarządzający EEC Magenta. Fundusz dostrzega potencjał rozwoju spółki poza Polską. – Kapitał z inwestycji zostanie przeznaczony także na wejście TakeTask do innych krajów – zdradza Rumiński. – Działamy zgodnie z przyjętym w EEC Magenta modelem wspierania polskich, innowacyjnych firm technologicznych w ekspansji na rynki zagraniczne – dodaje.

– Poprzeczkę zawiesiliśmy bardzo wysoko. EEC Magenta wspiera nas jednak w procesie ekspansji nie tyko kapitałem, ale również wiedzą, doświadczeniem i siecią relacji biznesowych. To bardzo partnerskie podejście do stawianych wyzwań – mówi Sebastian Starzyński.

Dokapitalizowanie TakeTask to druga ogłoszona w ciągu miesiąca inwestycja EEC Magenta. Wcześniej fundusz poinformował o objęciu udziałów w Reliability Solutions, krakowskiej firmie zajmującej się analizami predykcyjnymi.

EEC Magenta jest największym polskim funduszem CVC utworzonym przez EEC Ventures wspólnie z PFR Ventures, NCBR oraz TAURON Polska Energia w ramach programu PFR NCBR CVC.

