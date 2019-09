Ponad 30 tys. przedsiębiorstw założonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej

„Coraz więcej wniosków jest składanych online. W 2012 było to 3%, w zeszłym – 14%, natomiast w obecnym – aż 22%” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Jan Oleksiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.



Firmę przez internet można założyć bezpośrednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Niektóre banki umożliwiają również otwarcie działalności przez bankowość elektroniczną. Za jej pośrednictwem zakłada się rachunek firmowy oraz wysyła wniosek o otwarcie działalności gospodarczej. Niezbędny jest też profil zaufany. Jego brak nie jest przeszkodą – można go założyć podczas otwierania firmy.



Założenie działalności gospodarczej przez bankowość elektroniczną jest możliwe od stycznia 2018 r. Tym kanałem zostało już złożonych ponad 30 300 wniosków. Z biegiem czasu staje się on coraz popularniejszy. „Od kwietnia do lipca tego roku średnio na rynku otwieranych było codziennie ok. 900 działalności gospodarczych. 7% tych działalności gospodarczych otwieranych jest za pomocą bankowości elektronicznych różnych banków. W ING można założyć firmę i konto za jednym razem, nawet na smartfonie”. – mówi Bartłomiej Singer, customer journey expert w ING Banku Śląskim.