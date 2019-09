Chcesz dostać kredyt na mieszkanie? Weź wcześniej gotówkowy

„Kredyt gotówkowy w banku przestaje być […] kojarzony z tzw. deską ratunkową. Zaciągają go również klienci, którzy mają oszczędności. Oznacza to, że ta forma finansowania bieżących potrzeb jest coraz świadomiej wybierana przez klientów” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy w Credit Agricole.

Popularność kredytów gotówkowych rośnie. W II kwartale 2019 r. miało je niemal 25% Polaków, o 3 p.p. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przyszłości kredyty te przypuszczalnie będą cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem z uwagi na ich dostępność – możliwość wzięcia za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Warto zauważyć, że zaciągnięcie i – co ważne – spłacenie w ustalonym terminie kredytu gotówkowego może pomóc osobom planującym kupno na kredyt mieszkania. Wynika to z tego, że terminowe spłacanie zobowiązań finansowych buduje pozytywną historię kredytową osoby: jest ona dla banków wiarygodniejsza i patrzą one na nią przychylniejszym okiem.