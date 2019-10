Inwestycja w odnawialne źródła energii coraz bardziej opłacalna

W świetle przepisów prawnych obowiązujących od sierpnia b.r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze źródeł produkcji własnej energii jak indywidualni prosumenci. Zainteresowanie jest ogromne, przeważnie wśród małych firm, a popyt na panele słoneczne przewyższa podaż.

Istotnym czynnikiem przy zakupie instalacji fotowoltaicznych, jest wybór autoryzowanego dostawcy, co ułatwi i przyśpieszy otrzymanie pożyczki w banku. Warto zwrócić uwagę, że opłacalność inwestycji zależna jest od doboru sprzętu i parametrów, które powinny zagwarantować całkowite zapotrzebowanie na prąd. Zapewni to najszybszy zwrot inwestycji.

„Podczas wyboru producenta warto zwrócić uwagę na renomowanych producentów, dzięki czemu klient zyska szybki i łatwy proces obsługi transakcji nawet do 250 tys. zł w okresie do 6 lat. Ponadto autoryzowany dostawca gwarantuje rzetelność kalkulacji inwestycji, gwarancję nawet do 25 lat oraz solidny montaż i serwis”. - mówi Piotr Klimczak, Dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl

Rola fotowoltaiki w polityce energetycznej jest coraz bardziej istotna. Świadczą o tym niedawno wprowadzony pakiet prosumencki, oraz włączenie elektrowni fotowoltaicznych do krajowego systemu energetycznego. Spadek cen urządzeń w związku ze zniesieniem przez Komisję Europejską ceł antydumpingowych na ogniwa i panele produkowane w Chinach jest także istotnym elementem zwiększającym opłacalność tego rozwiązania.

„Czynnikiem, który wpływa na opłacalność fotowoltaiki są coraz niższe ceny paneli fotowoltaicznych. Jest to związane z rozwojem technologii, a także z tym, że jesienią ubiegłego roku zostało zniesione cło na import paneli z Chin”. – mówi Anna Senderowicz, analityk sektorowy PKO Banku Polskiego, dla Agencji informacyjnej infoWire.pl

