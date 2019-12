Ryanair ogłosił nowy rozkład lotów z Modlina. Aż 51 połączeń

Ryanair ogłosił rekordowy rozkład lotów z Warszawy – Modlina na lato 2020 r. W siatce połączeń znajduje się aż 51 tras, w tym 3 nowe do Charkowa, Pafos oraz Tel Awiwu. Na lotnisku Warszawa-Modlin Ryanair obsłuży rocznie 3,2 miliona pasażerów przyczyniając się do powstania 2400 miejsc pracy. Ryanair ogłosił także zbazowanie kolejnego samolotu w bazie w Modlinie, która od sezonu lato 2020 będzie liczyła 7 maszyn

Rozkład lotów Ryanaira z Warszawy/Modlin na lato 2020:

1 dodatkowy samolot (7 łącznie – inwestycja 700 mln dolarów)

3 nowe trasy do Charkowa (2 tyg.), Pafos (1 tyg.) i Tel Avivu (4 tyg.)

więcej lotów do Dublina, Edynburga, Kijowa, Kolonii oraz Lwowa

Pasażerowie z Mazowsza oraz turyści mogą teraz zarezerwować loty na 51 trasach aż do października 2020 roku. Z okazji ogłoszenia nowego rozkładu lotów Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety na podróż z/do Polski do końca marca 2019 roku w cenie od 39 zł. Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać jedynie na stronie Ryanaira tylko do niedzieli (22 grudnia). – Cieszymy się bardzo, iż od sezonu lato 2020 roku pasażerowie podróżujący z Warszawy-Modlina zyskają jeszcze więcej nowych kierunków w najniższych cenach. Nasz rekordowy rozkład lotów na lato 2020 liczy aż 51 tras, w tym 3 nowe – mówiła Olga Pawlonka.

– Przyszłoroczny sezon letni na lotnisku Warszawa-Modlin będzie niezwykle interesujący dla naszych pasażerów. W ramach harmonijnego rozwoju naszej siatki połączeń zwiększamy liczbę kierunków do rekordowej liczby 51 destynacji. Dodatkowo znacznie wzrośnie częstotliwość lotów na kierunkach najbardziej popularnych, takich jak Dublin, Edynburg i na Ukrainę. Lotnisko Warszawa/Modlin od lat pozostaje portem pierwszego wyboru dla mieszkańców Mazowsza i północno-wschodniej Polski, a także szerokiego spektrum turystów z całej Europy – zaznaczył Leszek Chorzewski, prezes zarządu Lotniska Warszawa/Modlin.

Czytaj także:

Linie lotnicze wprowadzają kolejne zmiany. Chodzi m.in. o bagaż podręczny