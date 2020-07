IQOS uznany w Stanach za produkt o zmodyfikowanym ryzyku i „właściwy dla promocji zdrowia publicznego”

Po blisko czterech latach badań naukowych amerykańska agencja rządowa FDA nadała IQOS-owi status MRTP, czyli produktu tytoniowego o zmodyfikowanym ryzyku. To pierwszy i jak dotąd jedyny elektroniczny produkt dostarczający palaczowi nikotynę, któremu agencja pozwoliła posługiwać się tym statusem. FDA dopuściła też możliwość informowania o tym fakcie pełnoletnich palaczy ze Stanów Zjednoczonych, uznając IQOS za produkt „właściwy dla promocji zdrowia publicznego”. Agencja stwierdziła również, że dostępne dowody naukowe jasno wskazują, że IQOS powinien przynieść korzyść w skali całej populacji.

Podgrzewa, nie spala

IQOS to elektroniczny system podgrzewania tytoniu, opracowany przez firmę Philip Morris International, w którym tytoń jest podgrzewany, a nie spalany, przez co nie dochodzi do powstania dymu ani popiołu. Dlatego określa się go jako „urządzenie bezdymne”. Dzięki temu wydziela się znacznie mniej niż w tradycyjnych papierosach substancji szkodliwych i potencjalnie szkodliwych. Jak dokładnie działa? IQOS podgrzewa specjalnie spreparowany wkład tytoniowy do temperatury maksymalnie 350 st. C., nie doprowadzając do jego spalenia i powstania dymu (realna temperatura podgrzewanego wkładu tytoniowego sięga 260-280 st. C.). Dla porównania: temperatura palonego papierosa to nawet 900 st. C.. IQOS wytwarza aerozol, którym inhaluje się użytkownik. W jego skład wchodzi nikotyna w dawce identycznej jak w przypadku papierosa, co zaspokaja „głód nikotynowy” palacza. Bo aby nikotyna trafiła do organizmu wystarczy ją podgrzać, nie ma konieczności spalania tytoniu. Co ważne, w aerozolu z IQOS nie ma tzw. substancji smolistych („tar”) – te są skutkiem spalania tytoniu w wysokich temperaturach, do których w IQOS nie dochodzi.

Alternatywa dla palaczy

– Decyzja amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) jest kamieniem milowym w obszarze zdrowia publicznego. Jasno pokazuje, że system podgrzewania tytoniu iQOS jest zasadniczo innym produktem niż papierosy i stanowi lepszy wybór dla tych dorosłych palaczy, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie. Teraz pilnie potrzebny jest dialog społeczny i rozmowa o kierunkach polityki, umożliwiającej mężczyznom i kobietom, którzy w przeciwnym wypadku dalej paliliby papierosy, przejście na ugruntowane naukowo, bezdymne alternatywy dla papierosów – mówi o decyzji FDA André Calantzopoulos, CEO w Philip Morris International.

Badania naukowe wykazały, że całkowite przejście z tradycyjnych papierosów na system podgrzewania tytoniu IQOS znacząco zmniejsza narażenie organizmu na substancje szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe. Nie oznacza to jednak, że IQOS jest całkowicie pozbawiony ryzyka.

– Najlepszym wyborem dla zdrowia jest oczywiście to, aby nigdy nie zaczynać palić lub rzucić palenie. Jednak dla tych, którzy nie rezygnują, najlepszą rzeczą, którą mogą zrobić jest przejście na naukowo ugruntowane produkty, które nie wytwarzają dymu – dodaje André Calantzopoulos.

Według szacunków koncernu Philip Morris International na dzień 31 marca 2020 roku na całym świecie już około 10,6 miliona dorosłych palaczy rzuciło palenie, przestawiając się na system podgrzewania tytoniu IQOS. Produkt trafił na rynek w 2014 roku, w dwóch miastach: włoskim Mediolanie i japońskiej Nagoja. Obecnie jest na ponad 50 rynkach, w tym w Polsce.