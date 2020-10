BAT: konkurujemy innowacyjnością i inwestujemy w Polsce

Koncern British American Tobacco, który rozwija swoją działalność w Polsce od prawie trzech dekad, tworzą trzy podmioty: fabryka w Augustowie, Grupa CHIC (biura i fabryki w Ostrzeszowie oraz centrum R&D w Poznaniu), a także biura w Warszawie i siły sprzedaży rozsiane w całym kraju w ramach 44 centrów dystrybucji. Znajdująca się w Augustowie fabryka zaliczana jest do najważniejszych zakładów produkcyjnych koncernu na świecie. Dlaczego? Ponieważ to właśnie tutaj, przy ulicy Tytoniowej, odbywa się kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu, po wytworzenie gotowego produktu. Przy czym duży nacisk położono na innowacyjne rozwiązania, do których należą np.: automatyzacja przepływu danych z maszyn i ich agregacja na każdym poziomie, systemy do skanowania materiałów mające zapewnić poprawność produkcji według norm i służące do śledzenia produktu czy automatyzacja produkcji poprzez instalacje najnowszych generacji maszyn papierosowych i filtrowych oraz automatyczna paletyzacja.

– Rocznie produkujemy około 50 mld sztuk papierosów, a naszą produkcję charakteryzuje ogromna różnorodność oraz dbałość o wysoką jakość każdej z produkowanych marek. Do tej pory inwestycje w augustowski zakład wyniosły ponad 2,5 mld zł – mówi Roman Jamiołkowski, dyrektor BAT Polska ds. korporacyjnych na Polskę i kraje bałtyckie.

Obecne w Augustowie pracuje prawie 1,5 tys. osób. Tamtejsza fabryka produkuje wyroby tytoniowe, które następnie trafiają na mniej więcej 50 rynków, głównie europejskich. Największe z nich to: Niemcy, Polska, Francja i Holandia.

Innowacyjne rozwiązania

Do koncernu BAT należy też wspomniana Grupa CHIC i działająca w jej strukturach fabryka eSmoking Liquids w Rojowie niedaleko Ostrzeszowa ‒ jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Produkuje się tam 17 mln butelek płynów nikotynowych rocznie zarówno na rynek krajowy, jak i rynki takich krajów jak Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Francja i Niemcy.

– Fabryka w Rojowie jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów płynów do e-papierosów w Polsce i Europie. Ciągle się rozwijamy ‒ wchodzimy na nowe rynki, tworzymy nowe etaty, co niewątpliwie ma wpływ nie tylko na rozwój naszych pracowników, ale też lokalny rynek pracy. Współpracujemy też z wieloma polskimi firmami, dzięki czemu mogą się rozwijać także nasi kontrahenci. Warto jednocześnie podkreślić, że branża e-papierosów w Polsce to w dużej części mali i średni przedsiębiorcy i wielu z nich produkuje płyny nikotynowe w kraju, a branża bezpośrednio zatrudnia około 3 tys. osób. Jako fabryka zapewniamy wysokiej jakości produkt ‒ każda produkowana partia przechodzi liczne badania, co daje nam pewność, że na rynek trafi płyn spełniający normy – wyjaśnia Roman Jamiołkowski.

Co to oznacza w praktyce? Fabryka posiada nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy, pozwalający na produkcję płynów nikotynowych, w tym w pełni zamknięty system dozowania nikotyny. To innowacyjne rozwiązanie w branży, które zapewnia bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i produktu. Zakład może produkować nowoczesne płyny do elektronicznych papierosów o zróżnicowanych recepturach, zaspokajające różnorodne oczekiwania klientów.

Badania i rozwój

Istotnym elementem działalności firmy jest zaangażowanie w innowacyjne projekty i badania realizowane w centrach badawczo-rozwojowych. Należy do nich poznański eSmoking Institute, który jest pierwszą w Europie instytucją wyspecjalizowaną w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach. Jest on powiązany z należącą do BAT największą siecią dystrybucji papierosów elektronicznych w Europie ‒ eSmoking World. eSmoking Institute tworzą laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne) oraz hala produkcyjna. W ostatnich pięciu latach w rozwój tego centrum badawczego zainwestowano ponad 12 mln zł.

– Dzięki kompleksowym analizom laboratoryjnym możemy oferować produkty o potencjalnie mniejszej szkodliwości dla palaczy, jak e-papierosy Vype. Jesteśmy dobrze przygotowani do kontynuacji tej ścieżki rozwoju. Posiadamy unikalny globalny zasięg marketingowy i dystrybucyjny, doświadczenie w zakresie badań oraz innowacji, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie wiedzy konsumenckiej i budowania marek – mówi dyrektor Jamiołkowski.

Jak jednak zaznacza, by alternatywa, którą dla osób palących są potencjalnie mniej szkodliwe produkty nikotynowe, mogła w pełni przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego, niezbędne jest, aby status „mniejszego ryzyka” w porównaniu z paleniem tytoniu, został w odpowiedni sposób poparty naukowo.

– Z tego przekonania wypływa wiele naszych aktywności, w tym działalność laboratorium w Southampton w Wielkiej Brytanii oraz szereg niezależnych inicjatyw badawczych, które są realizowane również w Polsce. Tylko rzetelna wiedza może być bowiem podstawą dokonywania świadomych, dojrzałych wyborów – zauważa. Jak dodaje, do tej pory BAT tylko na produktach marki Vype przeprowadził m.in. ponad 80 analiz chemicznych, 35 testów określających wpływ na komórki organizmu oraz 20 badań klinicznych.

Branża o kluczowym znaczeniu

Dzięki zaangażowaniu i inwestycjom dokonanym w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce koncern BAT stał się ważnym ośrodkiem produkcyjnym, dystrybucyjnym i badawczym, zatrudniającym łącznie około 3,8 tys. osób. Konsekwentnie inwestuje w działalność badawczo-rozwojową zgodnie ze strategią „lepszego jutra” [ang. A Better Tomorrow], koncentrując się na dywersyfikacji produktów nowych kategorii. Jednocześnie fabryka BAT w Augustowie jest w swojej kategorii uważana za najbardziej zaawansowaną technologicznie w Europie, a sama branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla finansów państwa. Tylko w ubiegłym roku firma BAT odprowadziła do budżetu 6,6 mld zł z tytułu należnych podatków.

– Nie można jednak zapominać o tym, jak mocno augustowski zakład wpisał się w życie regionu i jego mieszkańców. Jesteśmy dumni, że nasza fabryka znalazła się wśród laureatów rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Województwa Podlaskiego, zajmując zaszczytne trzecie miejsce. Lepsze jutro to także ‒ w myśl strategii firmy ‒ zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych. W rezultacie przechodzimy od działalności, w której zrównoważony rozwój zawsze był ważny, do działalności, w której jest on priorytetem – podsumowuje Roman Jamiołkowski.

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie fabryki BAT w Augustowie?

W czasie epidemii COVID-19 fabryka działa nieprzerwanie, wdrożono jednak szereg procedur zapewniających ochronę i bezpieczeństwo. Aby szybko reagować na dynamiczną sytuację w kraju i w fabryce, utworzono specjalny zespół zarządzania kryzysowego. Wdrożono procedury dotyczące kwarantanny pracowników wracających z zagranicy i mających bezpośredni kontakt z osobami poddanymi kwarantannie. Wszystkie działania realizowane w zakładzie są wyłącznie działaniami krytycznymi, prewencyjnymi i niezbędnymi z punktu widzenia zdrowia pracowników i utrzymania ciągłości produkcji oraz zapewnienia zatrudnienia pracowników. Wprowadzono m. in. ograniczenia przemieszczania się kierowców i kurierów na terenie fabryki i zainstalowano dozowniki z płynami dezynfekującymi. Wszystkie wchodzące na jej teren osoby poddane są kontroli przy użyciu kamer termowizyjnych.

Artykuł powstał we współpracy z BAT