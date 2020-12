Nawet 1000 zł dla pracowników. Świąteczne dodatki w największych sieciach

Jak podaje stacja, na świąteczne dodatki zdecydowało się kilka podmiotów. Najbardziej hojny jest zarząd Jeronimo Martins Polska, właściciel popularnej w Polsce Biedronki. Pracownicy sieci będą mogli skorzystać z bonu w wysokości 1000 zł. Za taki bon będą mogli zrobić zakupy w sklepie sieci Biedronka.

W komunikacie zamieszczonym przez właściciela Biedronki czytamy, że z rabatu skorzysta 60 tys. pracowników sieci. Bony będzie można zrealizować do końca stycznia 2021 roku. Jeronimo Martins Polska informuje ponadto, że rabatami zamierza objąć wszystkie kategorie produktów.

700 zł dla pracowników Lidla i Kauflandu

Dodatki świąteczne wprowadziły także inne sieci – Lidl i Kaufland, należące do Grupy Schwarz. W tym przypadku będzie to jednak bon w nieco mniejszej wysokości – 700 zł. Tutaj także będzie obowiązywała zasada zakupowa podobna do tej, jaką ogłosiła Biedronka – rabat będzie dotyczył produktów z sieci wspomnianych sklepów.

Wcześniej dodatkowe świadczenia dla pracowników przyznała również sieć handlowa Netto – przypomina TVN24 Biznes. Bon rabatowy wyniesie tu z kolei 500 zł.

