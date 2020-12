Jak zostać nr 1 na YouTube? Sprawdź na kursie u Friza

Karol Wiśniewski, szerzej znany jako Friz, z impetem podbił serca polskich internautów.24-letni krakowianin od ponad 10 lat tworzy swój kanał w serwisie YouTube, który obecnie ma ponad 4,14 mln subskrybentów i 1,5 miliarda wyświetleń. Nie dziwi więc, że magazyn Forbesprzyznał mu tytuł najbardziej wpływowego YouTubera w Polsce.

Największą sławę dały mu nagrania, na których pokazał życie w jednym domu młodych ludzi, zwanych Ekipą. Dość powiedzieć, że w TOP 10 video na YouTube w Polsce, aż pięć pozycji zajmuje ktoś z Ekipy Friza, albo sam Karol.

Grzechem byłoby nie wykorzystanie tej popularności, stąd też na bazie potencjału wizerunkowego Ekipy i Friza powstała marka odzieżowa EKIPATONOSI, która już w ciągu pierwszych 10 miesięcy działalności wygenerowała przychód w wysokości 10 milionów złotych. A to nie wszystko!

Wkrótce internetowy twórca chce wejść z własną spółką na giełdę. To pierwszy tego typu projekt, który stanie się spółką akcyjną. - Będziemy wchodzić na giełdę przez przejęcie innej spółki. Ta nasza firma nie będzie zajmowała się rzeczami, które robimy teraz. Chcemy postawić kolejną nogę, żeby stać bardziej stabilnie. Będziemy robić rzeczy w innowacyjnych branżach, gamingu – wyznał Friz w programie Kuby Wojewódzkiego.

Friz podpowie, jak zostać nr 1 na YouTube

Teraz influencer oferuje kurs, który ma pomóc nastolatkom w zdobyciu popularności na YouTube. „Ten kurs to kompletna i błyskawiczna ścieżka na sam szczyt YouTube’a” – czytamy na stronie kursu przygotowanego przez Karola „Friza” Wiśniewskiego. Co znajdziemy w ramach oferty?

W ramach kursu dowiecie się, jak działają algorytmy, jak zdobyć popularność i zyskać szybko rosnący kanał. Zapoznacie się także z kwestiami finansowymi oraz tym, jaki sprzęt dobrać, aby nagrywać wysokiej jakości filmy i jak zorganizować profesjonalną ekipę. Kurs pokaże również różne podejścia do kariery na Youtube i zaprezentuje drogę na szczyt każdego z członków Ekipy.

Dla kogo przeznaczony jest kurs Friza?

Jak zostać nr 1 na YouTube ma być przeznaczony dla osób, które marzą o tym, by zostać YouTuberem, chcą robić to, co kochają i zarabiać na tym, a także dla tych, którzy mają już kanał na YouTube i chcą wejść na wyższy poziom. Z kursu mogą również skorzystać agencje/firmy pragnące poznać tajniki YouTube, których nie zna 99 proc. użytkowników internetu, a także rodzice, których dzieci marzą, aby zostać YouTuberem i nauczyciele, którzy chcą zrozumieć „o co chodzi z tym YouTubem”.

Ile kosztuje szkolenie i kiedy startują zapisy?

Kurs wystartuje 23 grudnia 2020 roku. Aby móc wziąć w nim udział, wystarczy wejść na stronę jakzostacnr1nayt.pl i wpisać adres e-mai. O jego rozpoczęciu dowiecie się ze specjalnego maila, który zostanie do nas wysłany. Koszt szkolenia w przedsprzedaży to 399 zł. Nie warto się zastanawiać, bo taki kurs to świetny prezent świąteczny dla dziecka, a cena standardowa jest o wiele wyższa i wynosi 999 zł.

Szkolenie jest uniwersalne, co oznacza, że zawarte w nim porady pomogą wszystkim typom kanałów: od kulinarnego poprzez beauty, lifestyle, challenge, aż do gamingowego. Co ciekawe, kurs pokazuje również ciemne strony i kulisy pracy YouTubera, których nie widać w filmach. Wiedza będzie przekazywana nie tylko przez Karola Wiśniewskiego, lecz także innych członków Ekipy i osoby, które z nimi współpracują – operatorów, montażystów czy fotografów. Kurs odbywa się w pełni w formie on-line i trwa kilkanaście godzin.