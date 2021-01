Trudne czasy, mniej wydajemy. Wiemy, ile udało się oszczędzić Polakom w 2020 r.

Pandemia koronawirusa i kolejne obostrzenia, które przełożyły się na rynek pracy i stabilność zatrudnienia sprawiły, że Polacy zaczęli oszczędzać na czarną godzinę. Jak wynika z opracowanego przez Związek Banków Polskich raportu InfoKREDYT aż 35 proc. Polaków wskazuje, iż obecna sytuacja zwiększa ich skłonność do oszczędzania. Ponadto niespełna co trzeci pytany w raporcie, podkreśla, że w związku z bieżącą sytuacją ogranicza drobne domowe wydatki (29 proc.), a co piąty zrezygnował także z większych inwestycji, takich jak zakup samochodu lub mieszkania.

Niepewność co do bieżącej sytuacji gospodarczej sprawia, iż Polacy trzymają w swoich portfelach znacznie więcej oszczędności niż przed rokiem. Według danych KNF depozyty gospodarstw domowych na koniec września 2020 r. wynosiły 986,7 mld zł. Oznacza to, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy zwiększyli poziom swoich oszczędności o ponad 10 proc.