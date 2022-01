Jak upominki dla pracowników potrafią zmienić atmosferę w firmie?

Reklamowe gadżety dla pracowników - nowy cel rozdawnictwa upominków z nadrukiem

Gadżety reklamowe z nadrukiem, kojarzące się do tej pory powszechnie z chińskimi drobiazgami, wręczanymi na targach, konferencjach i szkoleniach, od kilku lat coraz częściej są wykorzystywane przez działy Human Resources to wzmacniania więzi z pracodawcą, integrowania i motywowania pracowników. Stały się pełnoprawnym Pozapłacowym Czynnikiem Motywacyjnym i ważnym elementem polityki kadrowej, oprócz pakietów socjalnych i benefitów pracowniczych. Gadżety stały się przez to droższe, oryginalne, przemyślane i z przesłaniem, designerskie. Mają cieszyć, zachwycać, być przydatne, ale przede wszystkim scalać firmę. A to już nie są żarty.

Gadżety z nadrukiem to wyjątkowy prezent dla pracownika, dlatego powinien zostać dobrany z myślą o rozwiązaniu określonego problemu lub zadania. Tego typu drobne upominki adresowane są do konkretnych osób i rozprowadzane w czasie imprez masowych. Dzięki takim gadżetom można nie tylko zrobić dobrą promocję swojej firmy, wyróżniając ją na tle konkurencji, lecz także poprawić relacje z pracownikami czy klientami. Warto więc mieć je gdzieś w swoim gabinecie, bo w każdej chwili mogą się przydać!

Logo firmy na gadżetach reklamowych

Oryginalne prezenty z logo firmy pozwalają na wypromowanie przedsiębiorstwa i wyróżnienie go na tle pozostałych firm. Nie kosztują one dużo, a jednocześnie dzięki nim można zyskać wiele korzyści, jak sprzedaż towaru czy droższej usługi. Przy konkurencyjnych warunkach transakcji nawet najdrobniejsze upominki są w stanie przeważyć na korzyść Twojej firmy.

Boxy prezentowe dla pracowników Twojej firmy

Każdy dobry pracownik zasługuje na wyróżnienie - to świetny sposób na zmotywowanie go do dalszego jego rozwoju w Twojej firmie oraz wynagrodzenie jego wytężonej pracy. Tego typu prezenty mają cieszyć zarówno darczyńcę, jak i osobę obdarowaną, lecz także budzić wzajemnie zaufanie i szacunek. Prezenty dla pracowników w formie boxów należy wręczać w serii kilkudziesięciu sztuk, najlepiej na zwołanym wcześniej zebraniu. Prezenty dla pracowników mogą być różne, zależnie od jakości wykonanych przez danego pracownika zadań, czasu przepracowanego w firmie oraz zaangażowania, a także budżetu, jakim dysponuje pracodawca lub firma.

Prezenty dla pracowników - jaki prezent na którą okazję?

Istnieje szereg okazji firmowych do wręczenia pracownikom prezentu lub upominku:

1. Boże Narodzenie - najbardziej uniwersalna okazja na wręczenie sobie nawzajem prezentów; czasem są to droższe, klimatyczne paczki świąteczne, kosze upominkowe, boxy prezentowe.

2. Welcome Pack - pakiet powitalny dla nowego pracownika w firmie, ice-breaker na dobry początek - onboarding - pierwsze dni w firmie, otoczenie nowicjusza opieką i wsparciem, witaj w rodzinie. Nawet drobne upominki na tę okazję są ważne - dzięki nim nowy pracownik będzie czuł się zaopiekowany i dobrze przyjęty w nowej pracy.

3. Senior Pack - pożegnalny prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę. Jego wybór ma ogromne znaczenie - oryginalny prezent sprawi, że osoba idąca na zasłużoną emeryturę Cię zapamięta i zachowa miłe wspomnienia z chwil spędzonych w Twojej firmie.

4. Baby Box - wyprawka dla niemowląt, wręczana pracownikom, którzy stali się rodzicami, miły dowód wsparcia i wyrażenie gratulacji. To idealna okazja na podarowanie prezentu z poczuciem humoru, lecz oczywiście z zachowaniem należytego taktu.

5. Pakiety Home office - praktyczne upominki z nadrukiem do wykorzystania na zewnątrz, podczas uprawiania sportów, czy też w domu, w kuchni, czy pracując przy komputerze.

6. Wino na prezent biznesowy - uniwersalny, nobilitujący prezent, praktycznie na każdą okazję. Możesz go podarować z okazji urodzin czy ciężkiej pracy.

7. Zestawy miodów - smaczny delikates, związany z naturą, ekologią i zdrowiem.

Ostatnio popularna staje się karta podarunkowa. Najlepiej jednak uznać ją za ostateczną opcję i wykorzystać dopiero wtedy, gdy jesteś pewny, że nie masz żadnego innego pomysłu na prezent.

Wszystkie przykłady mają za zadanie obudzić pozytywne emocje, skojarzenia i konotacje oraz przywiązać pracownika do firmy, która w ten sposób wyraża troskę o niego. Po otrzymaniu prezentu osoba obdarowana powinna czuć wdzięczność i radość, a Ty - satysfakcję, że prezent się jej spodobał.

Jeśli masz wątpliwości co do wyboru prezentów dla swoich pracowników, koniecznie wejdź na portal marketingu i reklamy. Na pewno się czymś zainspirujesz i wybierzesz idealny prezent dla swoich podwładnych.