Kobiety w Polsce nadal zarabiają mniej od mężczyzn. Nawet o 13 proc. mniej

GUS opublikował analizę dotyczącą wynagrodzeń według zawodów w Polsce na podstawie badania z października 2020 roku. W analizie zawarto także statystykę dotyczącą różnicy wynagrodzeń ze względu na płeć. Według raportu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe o 14,7 proc (783,08 zł) niż kobiet.

Mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa o 9,5 proc. niż mediana wynagrodzeń kobiet. Wśród najlepiej zarabiających (powyżej 9348,92 zł brutto miesięcznie) 65,3 procent stanowili mężczyźni.

„Jednym z podstawowych celów prezentowanego badania jest pokazanie zróżnicowania wynagrodzeń według płci. Jedną z miar tego zróżnicowania jest luka płacowa (gender pay gap). W Polsce w październiku 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 4,8 proc. Oznacza to, że o tę wartość mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie wyższe niż kobiety. W sektorze publicznym kobiety zarabiały o 2,3 proc. mniej za godzinę pracy od mężczyzn, a w sektorze prywatnym nawet o 12,9 proc. We wszystkich wielkich grupach zawodów wynagrodzenia godzinowe mężczyzn były wyższe od wynagrodzeń kobiet” - czytamy w raporcie

Grupy zawodowe o najwyższym odsetku kobiet: położne, sekretarki, opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli, pielęgniarki, fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni, kasjerzy, sprzedawcy biletów, pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe i hotelowe, średni personel z dziedzin prawa i spraw społecznych, dietetycy i żywieniowcy, technicy medyczni. W tych grupach mężczyźni stanowili poniżej 10 proc.

Tylko w jednej wielkiej grupie zawodów – Rolnicy, ogrodnicy i leśnicy – udział mężczyzn uzyskujących wynagrodzenie wyższe od przeciętnego w Polsce był niższy niż kobiet, ale różnica w tym udziale była minimalna. Należy ponadto podkreślić, że zatrudnieni w tej grupie zawodów stanowili zaledwie 0,2 proc. wszystkich zatrudnionych.

Spośród średnich grup zawodów wyodrębnionych w ba daniu Struktura wynagrodzeń tylko w co 10 grupie wynagrodzenia godzinowe kobiet były wyższe niż mężczyzn. Te grupy zawodów to m.in.: Lekarze dentyści; Nauczyciele kształcenia zawodowego; Dietetycy i żywieniowcy; Pozostali pracownicy obsługi biura; Hodowcy zwierząt. Dodatkowo w sektorze publicznym wynagrodzenia godzinowe kobiet były wyższe, w co 6 średniej grupie.

- W Polsce zawody związane z opieką i edukacją są mniej cenione i niżej opłacane, niż zawody związane z finansami czy produkcją dóbr. Jednocześnie kobiety są od najmłodszych lat warunkowane do podejmowania zawodów związanych z opieką. Najbardziej poważane i najlepiej opłacane są natomiast zawody związane z naukami ścisłymi, zarządzaniem, wytwarzaniem dóbr. Te zawody są u nas historycznie „zarezerwowane” dla mężczyzn. Niestety ta nierówność nie jest możliwa do rozwiązania decyzją polityczną lub wprowadzeniem odpowiednich przepisów. Jej wyrównanie wymaga długotrwałej i zakrojonej na szeroką skalę debaty publicznej o tym, co dla nas jako społeczeństwa jest ważne i jakie mamy priorytety – mówi dla „Wprost” dr Agata Chełstowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.