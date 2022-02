Bank Pekao wspiera obywateli i firmy z Ukrainy

Bank Pekao S.A., chcąc umożliwić obywatelom Ukrainy funkcjonowanie oraz bezpieczne zarządzanie finansami swoich firm z Polski, przygotował specjalne rozwiązania dla klientów indywidulanych i firmowych.

Od 1 marca br. bank znosi opłaty za przelewy w dwie strony, tj. z Polski do banków w Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski – dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i firmowych.

Ponadto prowadzenie Konta Przekorzystnego dla klientów indywidualnych w Banku Pekao S.A. jest bezpłatne. Dodatkowo od 1 marca br. bank znosi dla obywateli Ukrainy zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. Bank nie pobiera również żadnej marży ani opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą. Bank upraszcza także maksymalnie procedurę otwarcia konta dla klientów indywidualnych – wystarczy jeden dokument identyfikujący obywatela Ukrainy np. paszport.

Dla ułatwienia bezpiecznego zarządzania finansami firm ukraińskich z Polski, Bank Pekao przygotował dla przedsiębiorców – niezależnie od ich wielkości – specjalną szeroką ofertę za 0 zł. Bank nie będzie pobierał opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewni przedsiębiorcom pełną i darmową obsługę gotówkową oraz w bankowości elektronicznej. Bank wprowadza także ułatwienia w procesie nawiązywania relacji biznesowych dla firm z Ukrainy.

– W obliczu wojny, która toczy się w Ukrainie chcemy pomóc jej obywatelom i firmom w każdym możliwym wymiarze. Dlatego zapewniamy im nie tylko dostęp do usług bankowych, bez których trudno funkcjonować we współczesnym świecie, ale także pomoc humanitarną zarówno za pośrednictwem naszej fundacji, jak i inicjatyw wolontariackich naszych pracowników. Myślimy także o biznesie i uruchamiamy kompleksową ofertę dla wszystkich ukraińskich firm. Dajemy im bezpieczną przystań finansową w niepewnych czasach – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Bank Pekao już od dłuższego czasu ma w swojej ofercie dla klientów indywidualnych aplikację mobilną PeoPay i bankowość internetową Pekao24 w języku ukraińskim oraz obsługę w tym języku z konsultantami infolinii banku pod numerem +48 22 591 22 20.

Dodatkowo, Fundacja Banku Pekao, w ramach pierwszych działań pomocowych dla obywateli Ukrainy, przekaże 0,5 mln złotych darowizny na specjalne konto Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby, m.in. na zakup materiałów opatrunkowych i apteczek oraz niezbędną żywność dla osób przekraczających granicę, łóżka polowe, koce, śpiwory, pościel jednorazową oraz sprzęt, który pozwala przygotować tymczasowy pobyt dla poszkodowanych. Bezpośrednią pomoc niosą pracownicy, wolontariusze PCK i Grupy Ratownictwa PCK, które od pierwszych chwil pracują w punktach recepcyjnych dla uchodźców.

Bank Pekao zachęca także wszystkich, którzy chcą wesprzeć działania PCK na rzecz Ukrainy, o wpłaty na specjalne konto PCK: 68 1240 1037 1111 0010 6644 8887.

Więcej informacji:

- infolinia w języku polskim i ukraińskim: +48 22 591 22 20

- strona z ofertą Konta Przekorzystnego po ukraińsku dla klientów indywidualnych: www.pekao.com.pl/przekorzystne/ua/.

O wprowadzeniu kolejnych udogodnień, będziemy informować.

