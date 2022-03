Wojna Rosja – Ukraina. Firmy, które wycofały się z Rosji i te, które zostały

Coraz mniej zachodnich firm działa na rynku rosyjskim lub prowadzi interesy z rosyjskimi firmami. Poniżej zebraliśmy te, które ograniczyły lub całkowicie zawiesiły swoją działalność w Rosji.

Branża motoryzacyjna

Poniższe marki zawiesiły działalność, sprzedaż, produkcję lub eksport samochodów do Rosji:

Ford, General Motors (GMC, Chevrolet, Cadillac), Toyota, Grupa (Audi, Seat, Skoda, Porsche), BMW (MINI, Rolls-Royce), Volvo i Volvo Trucks, Daimler (Mercedes), firma planuje sprzedać swoje udziały w rosyjskiej firmie Kamaz, Renault, firma posiada udziały w rosyjskim AvtoVaz, producencie Łady, Jaguar, Land Rover, Honda, Suzuki, Mazda, Hyundai.

Kia, jedna z najpopularniejszych marek samochodów w Rosji, do tej pory nie wydała żadnego oświadczenia dotyczącego działalności w Rosji.

Branża technologiczna wycofuje się z Rosji

Działalność w Rosji ograniczyły lub zawiesiły poniższe marki:

Apple (wstrzymał sprzedaż, nie wyłączył usługi App Store), Google (sprzedaż reklam, nie wyłączył usług), AirBnb, Intel, Microsoft, Sony (filmy, konsole, elektronika), Dell, AMD, Oracle, SAP, Accenture, Samsung, Siemens.

BASF zawiesił rozwój nowych operacji, ale kontynuuje produkcję w wybranych segmentach. Henkel zawiesił przyszłe inwestycje, ale kontynuuje dostawy produktów. Koreański LG oraz firmy komputerowe z Tajwanu na razie nie podjęły decyzji, co do dalszej działalności w Rosji. Stanowiska nie zajęły także firmy: Bosch, Bayer

Branża energetyczna i paliwowa

BP poinformowało o zamiarze sprzedaży 19,7 proc. udziałów w Rosnefcie, największej, państwowej firmy paliwowej w Rosji, norweski Equinor wycofuje się z inwestycji w Rosji. Wycofują się także Exxon, Shell, francuski TotalEnergies.

Branża spożywcza

Zachodnie firmy z branży spożywczej na razie nie podjęły zdecydowanych kroków w następstwie rosyjskiej wojny w Ukrainie. Coca-Cola działa w Rosji normalnie, choć pojawiły się informacje, że ma opuścić ten rynek. Normalnie działa także Pepsico, sieci McDonald’s, KFC, i Pizza Hut, Starbucks, Papa John’s. Firma Nestle działa dalej, ale wstrzymała działania marketingowe.

Odzież i artykuły ekskluzywne

Sprzedaż w Rosji wstrzymał H&M, Zara, polski LPP, Nike, Under Armour, Puma (Reserved), LVMH (Louis Vuitton, Dior, Givenchy), Hermes (Gucci), Kering, Chanel. Firma Adidas wstrzymała na razie współpracę z rosyjską reprezentacją piłki nożnej. Sprzedaż zawiesiła także szwedzka IKEA.

Branża finansowa wycofuje się z Rosji

Główną sankcją dla branży finansowej jest odcięcie Rosji od systemu SWIFT, co uniemożliwia bankom w tym kraju prowadzenie transakcji z resztą świata. Oprócz tego Visa i Mastercard poinformowały, że karty wydane przez rosyjskie banki przestają działać poza granicami Rosji, a te zagraniczne przestają działać u rosyjskich sprzedawców. Norweski fundusz inwestycyjny (wart 1,3 biliona dolarów) zapowiedział, że przestaje inwestować w Rosji i Białorusi i spisał na straty te inwestycje, które ma w tych krajach warte 3,63 mld dolarów.

Branża rozrywkowa

Netflix wstrzymał udostępnianie rosyjskich, państwowych kanałów telewizyjnych, do czego zobowiązuje go rosyjskie prawo, Spotify zamknął biuro w Rosji i usunął treści kanałów zarządzanych przez rząd rosyjski. Disney wstrzymał premiery nowych filmów w Rosji, Warner Media wstrzymał premierę nowego „Batmana”, Formuła 1 usunęła wyścig w Sochi z kalendarza, Branża gier wideo wycofuje się z Rosji, firmy, które wstrzymały sprzedaż to m.in.: Activision Blizzard, EA Sports, polskie studia: CD Projekt, 11 bit studios, Blooper Team.

W związku z niezaprzestaniem rosyjskich działań wojennych w Ukrainie z Rosji mogą wycofywać się kolejne firmy, zwłaszczazwłaszcza, że presja społeczna i groźby bojkotu tych, którzy tego nie zrobią, stale rośnie.

