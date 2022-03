Ambasador USA: Dziękuję Polakom za ich poświecenie. Ameryka stoi ramię w ramię z Polską

Ambasador wraz z premierem Mateuszem Morawiecki wzięli udział w konferencji z okazji przeznaczenia przez Google 700 mln dolarów na inwestycje w biuro w Warszawie. Mówili o amerykańsko-polskiej współpracy i wyzwaniach związanych z rosyjską wojną w Ukrainie.

– Chciałem złożyć trzy podziękowania. Pierwsze, polskim obywatelom, którzy pokazują gościnność ofiarom brutalnego przestępstwa w Ukrainie – mówił Mark Brzeziński. – Polacy wiedzą, co to znaczy być ofiarą. Zamiast uciekać od granicy do domu, otwierają swoje domy. Zamiast gromadzić jedzenie, dzielą się nim z potrzebującymi. To wspaniała historia, którą musi poznać cały świat. Ze swojej strony robię wszystko, aby usłyszało o niej jak najwięcej osób w tym moi szefowie w rządzie Stanów Zjednoczonych.

– Drugie podziękowania składam, Google’owi. Za rozwijanie inwestycji w Polsce i skupienie się na maksymalizowaniu potencjału polskich obywateli. Młodzi Polacy są przepełnieni wiedzą, zrozumieniem technologii i dążeniem do połączenia całego świata. Tym jest Google Hub w Warszawie – kontynuował ambasador Stanów Zjednoczonych.

– Trzecie podziękowania dla amerykańskiego rządu współpracującego z polski. Nigdy jeszcze nie widziałem takiego poziomu współpracy między naszymi krajami. Polska stoi na pierwszej linii, ale Ameryka stoi z nią ramię w ramię. To potwierdza nasze zaangażowanie w NATO i pokazuje, że sojusz działa. Cieszę się, że amerykański rząd robi wszystko, co możliwe, aby być gotowym na każde zagrożenie. I jeśli nawet centymetr natowskiego terytorium zostanie zaatakowany, to konsekwencje będą dotkliwe – zakończył Mark Brzeziński.

– Dziś na wielkich firmach, takich jak Google, spoczywa dodatkowa odpowiedzialność. Za słowo, za prawdziwość informacji, za eliminowanie fejk newsów, ograniczanie rosyjskiej propagandy – mówił premier Mateusz Morawiecki.

- Dziś media są bronią, a Google to potężna firma zarządzająca informacjami – mówił premier. – Dziś to medium jest używane przez państwa zbójeckie do niszczenia sfery wolności i ograniczaniu szans niesienia pomocy. Dziękuję za to, że Ameryka razem z Polską inwestuje w najbardziej zaawansowane technologie. Te technologie na współczesnym polu walki informacyjnej i walki o suwerenność są kluczowe.

Google przeznaczy 700 mln dolarów na rozwój warszawskiego biura. Firma zostanie właścicielem jednego z najnowszych biurowców w Warszawie, The Warsaw HUB, gdzie od zeszłego roku wynajmowała przestrzeń biurową. Google w swoich warszawskich biurach będzie dysponował przestrzenią dla 2500 pracowników.

Google zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1000 osób, w tym ponad 600 inżynierów i inżynierek oprogramowania. Warszawskie centrum inżynieryjne jest największym ośrodkiem rozwoju technologii chmurowych Google w Europie.