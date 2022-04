Orły Wprost 2022 województwa śląskiego rozdane

Galę Orłów Wprost 2022 swoją obecnością uhonorował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Minister, którym sam wywodzi się z Bielska-Białej osobiście wręczył część nagród, a także przyznał nagrody specjalne. Galę uświetnili także artyści Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Uroczystość rozpoczął się koncertem pianistycznym w wykonaniu Piotra Matusika, a galę poprowadziła Anna Guzik.

— Jest mi niezmiernie miło, że mogę spotkać się na tym wyjątkowym wydarzeniu w moim rodzinnym mieście — otworzył uroczystość minister Grzegorz Puda. – Nasze ministerstwo objęło wydarzenie patronatem, ze względu idee, które przyświecają nagrodzie, czyli wyróżnienie lokalnych działaczy, którzy kształtują dzisiejszą Polskę. O tym, jak ważna jest ta rola na poziomach niższy niż centralny, należy wspominać każdorazowo.

— Cieszę się też, że mam okazję podziękować za trud i pracę dla naszej małej ojczyzny — mówił minister Puda. - Tutaj, w Bielksu-Białej znamy świetnie to określenie. Chociaż czasem mamy różne poglądy polityczne, to dla włodarzy współpraca dla miasta i jego mieszkańców zawsze była w Bielsku-Białej na pierwszym miejscu. To wzór wart naśladowania w całej Polsce.

— Przed nami nowe wyzwania. Te związane z pandemią oraz z wojną w Ukrainie — kontynuował minister. - Za chwilę uruchomiona zostanie także nowa pula środków unijnych, które trzeba będzie mądrze i skutecznie wykorzystać. Zarówno w Polsce jak i tutaj na Śląsku mamy w tym bardzo dobre doświadczenie, bo od lat jesteśmy liderami efektywnego wykorzystania środków unijnych. Cieszę się, że Wprost postanowił tych samorządowców i przedsiębiorców, którzy robią to najlepiej.

Przed rozpoczęciem wręczania nagród głos zabrał także prezydenta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

— Cieszę się, że Orły Wprost 2022 są wręczane w naszym pięknym mieście. Świadczy to o naszej przedsiębiorczości i wysokim dorobku kulturowym. W Bielsku-Białej jesteśmy niezwykle dumni z naszego miasta. Jego rozwój widoczny jest na każdym korku. Cieszę się, że Orły wylądowały w Bielsku-Białej i mam nadzieje, że będą czuły się u nas dobrze.

Pierwszą nagrodę na gali Orły Wprost 2022 w Bielsku-Białej otrzymał starosta powiatu żywieckiego Andrzej Kalata.

— Dobry włodarz to taki, który nie boi się wyzwań — rozpoczęła prowadząca Anna Guzik. — Na Śląsku wyzwaniem jest walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. Powiat żywiecki skutecznie wprowadził program wymiany tzw. kopciuchów i procesu termoizolacji budynków, którym zostały poddane nie tylko domy mieszkalne, ale także placówki pożyteczności publicznej jak, szkoły, urzędy i samorządowe instytucje.

— Jestem zarówno wdzięczny jak i zaskoczony — mówił starosta powiatu żywieckiego Andrzej Kalata, odbierając nagrodę. - Traktuję to wyróżnienie jako wyróżnienie dla całego powiatu i zachętę na przyszłość, aby tych inwestycji, które poprawiają jakość powietrza i tym samym jakość życia, będzie jeszcze więcej.

Kolejna nagroda Orła Wprost 2022 została przyznana Mirosławowi Kurzowi, który pełni funkcję dyrektora regionalnego Zarządu Wód Polskich.

— Na Śląsku cały czas mamy w pamięci mocno wyryty obraz powodzi z roku 1997 — mówiła Anna Guzik. — Z myślą o tym, aby uniknąć powtórzenia katastrofy, powstał suchy zbiornik na Odrze w powiecie raciborskim, który neutralizuje fale powodziowe i chroni 2 mln mieszkańców w trzech województwach. To największy projekt tego typu w Polsce.

— Ta nagroda nie należy się tylko mi, ale całym Wodom Polskim — mówił Mirosław Kurz. — Zbiornik na Odrze to największa inwestycja przeciwpowodziowa w Polsce i jedna z największych w Europie w ostatnich latach. Warto zaznaczyć, że inwestycja ta nie powstałaby bez skutecznej współpracy Wód Polskich, samorządów i ministerstw. Ta nagroda należy się wszystkim pracownik instytucji, które przyłożyły się do powstania tej inwestycji.

Pierwszą nagrodę specjalną szefa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymał marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

— Zarządzanie województwem i funduszami europejskimi to trudna sprawa, bo nie wystarczy tylko wydać pieniędzy, to potrafi każdy, ale trzeba zainwestować je tak, aby służyły lokalnej społeczności — mówił minister Grzegorz Puda. — W nadchodzących latach przed województwem śląskim oraz jego włodarzami nowe wyzwania, ale damy radę. Zaledwie trzy tygodnie temu odbieraliśmy nagrodę jako szósty najbardziej rozwojowy region w Europie za takimi potęgami jak Barcelona, Monachium czy Paryż.

Kolejną nagrodę specjalną ministra Grzegorza Pudy otrzymał burmistrz miasta Żywiec Antoni Szlagor.

— Od 2002 miasto Żywiec pod wodzą pana Antoniego jest liderem miast pozyskujących środki unijne. Sprawność burmistrza w pozyskiwaniu środków doprowadziła do rozwoju Żywca i okolicznych gmin. Dzięki niemu udało się zdobyć 164 mln euro na lokalny program ekologiczny — mówiła Anna Guzik.

— Ta nagroda należy się wszystkim kolegom i koleżankom, którzy są w międzygminnym związku do spraw ekologii — mówił odbierający nagrodę Antoni Szlagor. - Jesteśmy chyba jedynym związkiem, który ma jedną taryfę na odbiór ścieków, co jest dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że wszyscy samorządowcy musieli wyrazić zgodę. Dziękuje też ministrowi i marszałkowi, którzy odbierają telefony nawet w środku nocy, a jak nie mogą odebrać, to oddzwaniają z samego rana.

Kolejną nagrodę specjalną ministra Pudy otrzymał Władysław Szczotka z Bielskiego Centrum Kultury.

— Stworzył od podstaw instytucję kultury, która działa już 30 lat, a on bez cieszy się takim zaufaniem, że od początku jest jej dyrektorem. Korzystają z niego światowe organizacje koncertowe, występują gwiazdy z całego świata i odbywa się tu m.in. międzynarodowy festiwal kompozytorów polskich — zapowiedziała laureata Anna Guzik.

— Jestem zaskoczony — przyznał Władysław Szczotka. — Nie spodziewałem się, że jeszcze mogę dostać jakąkolwiek nagrodę. Przyjmuje ją jako Bielskie Centrum Kultury, bo to tylko dzięki wspaniałym ludziom, którzy tam pracują, możemy robić wspaniałe rzeczy. Żeby realizować zadania kulturale, musi być dobry klimat dla kultury. Chcę z tego miejsca podziękować prezydentowi Bielska-Białej za stworzenie takiego klimatu i wspomaganie naszego centrum.

Następną nagrodę specjalną ministra otrzymała pani Jadwiga Jurasz, za działalność kulturalną w obszarze podtrzymywania i krzewienia śląskiego folkloru.

— Szanowni państwo, chociaż pracuję jako konferansjer, to nie wiem, co powiedzieć — mówiła opierająca nagrodę Jadwiga Jurasz. — Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Na szczęście nie wybieram się na razie na emeryturę, bo jeśli człowiek kocha to co robi, to nie przepracuje ani jednego dnia.

Ostatnią nagrodę specjalną ministra Grzegorza Pudy otrzymał Andrzej Maciejowski za całokształt pracy na rzecz ochrony tradycji góralszczyzny.

— Przywiozłem kawałek kija wydrążonego w środku, który służył góralom do poganiania krów i owiec, a przede wszystkim do grania melodii Beskidu żywieckiego — mówił Andrzej Maciejowski, który na gali pojawił się w tradycyjnym góralskim stroju. — Dziękuję za to wyróżnienie, cudownie jest być góralem, zwłaszcza Beskidu żywieckiego. Chętnie bym tak jeździł do roboty ubrany codziennie. Pamiętam jednak szkołę podstawową w latach 60, tańczyliśmy krakowiaka, a góralszczyzny nie było. Teraz jednak ma się dobrze, jest bogata w kulturę ludową, którą kochamy pielęgnować i sięgać do jej korzeni. — Na koniec podziękowań góral uświetnił uroczystość tradycyjną melodią graną flecie i góralskim śpiewem.

Kolejną nagrodę Orła Wprost 2022 otrzymał Rafał Szymański, twórca największej wystawy budowli z klocków Lego, która była pokazywana w ośmiu krajach europejskich.

— Jestem mile zaskoczony i zaszczycony — mówił miłośnik klocków Lego. — Dziękuję za to, że nasze dokonania zostały dostrzeżone. Cieszę się, że nasza zabawa stała się profesją i dostarczamy zwiedzającym zarówno zabawę jak i edukację. Robimy to najlepiej w Europie i a możliwe, że nawet na świecie. Nie byłoby tego bez ludzi, którzy nas wspierają. Jest ich kilkaset, ale ja wymienię tylko kilka: Maja, Zosia, Piotrek, Jacek, Piotrek i Jacek. Dziękuję wam.

Nagordę za wieloletnią działalność na rzecz Śląska i żywiecczyzny otrzymali Paweł i Łukasz Golcowie, których zespół Golec uorkiestra będzie obchodzić 20-lecie działalności.

— Chcieliśmy z tego miejsca pogratulować wszystkim lauretom — mówili bracia Golec. — Od zawsze promujemy i wspieramy naszą lokalną kutlurę i twóczonść, w Fundacji Golec 300 dzieci uczy się grać muzykę góralską. W tym czasie nie możemy jednak zapiminać co się dzieje za naszą wschodnia granicą. Z tej okazji przygotowaliśmy piosenkę poświeconą Ukrainie, oto jej refren:

Tylko razem ja i ty, nigdy osobno każdy z nas

Tylko razem ja i ty, przetrzymamy każdy czas

Tylko razem ja i ty, podniesiemy donośny głos

Tylko razem ja i ty, solidarnie udźwigniemy los.

Następnego Orła Wprost 2022 otrzymała firma Tauron za wdrożenie instalacji wykorzystujących metan z kopalni węgla do produkcji energii elektrycznej.

— Przed Polską energetyką i górnictwem stoją ogromne wyzwania, wynikają one ze wspólnej polityki energetycznej, ale też z dbałości o klientów — mówił odbierający nagrodę Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Tauronu. — Zagospodarowanie metanu było nie tylko skomplikowane, ale stwarzało kolejne elementy dające możliwości pomocy lokalnej społeczności. Przed nami teraz wyzwania związane z przekwalifikowaniem pracowników, ale gwarantujemy, że znajdą dla siebie miejsce na Śląsku.

Jako lokalny producent żywności Orłem Wprost 2022 wyróżniona została spółka Fructus Agros Nova z Wąsorza Dolnego, wchodząca w skład grupy Maspex. Nagroda została przyznana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

— Przyznam, że łatwiej jest mi przejść przez sezon ogórkowy niż przez tę scenę — mówił prezes spółki Dariusz Piotrowski odbierający nagrodę. — Lepiej czuję się na hali produkcyjnej, stąd ta trema. Dziękuje w imieniu pracowników oraz rolników, ale też samorządów, bo bez ich wsparcia i nie osiągnęlibyśmy sukcesu. Podziękowania także dla pracowników z Ukrainy. Sława Ukrainie.

Nagrodę Orła Wprost 2022 otrzymała Alina Grodzicka z Bielska-Białej za projekt Biznes z duszą.

— Stworzyłam Biznes z duszą, bo chcę pokazać, że relacje międzyludzkie są ważne nie tylko w życiu prywatnym, ale także w biznesie. Jestem przeszczęśliwa, że mogę być w tym pięknym miejscu i podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu. Dziękuję także samej sobie, za to, że udało mi się przetrwać sytuacje kryzysowe.

Nagrodę Perspektywa Biznesu 2022 otrzymał Artur Książek za stworzenie aplikacji Woman Code, która przełamuje tabu i wprowadza edukację seksualną.

— Zawodowo jestem elektronikiem i producentem dronów. Na pomysł aplikacji wpadłem, gdy z żoną staraliśmy się o dziecko. Wtedy okazało się, że z danych dotyczących płodności można wyczytać dużo więcej, np. kiedy kobieta będzie milsza dla swojego partnera, a kiedy trzeba dać jej więcej przestrzeni. W czasie pracy okazało się, że budowa dronów jest jednak łatwiejsza niż zrozumienie kobiety, ale nie będziemy przestawać w próbach — mówił Artur Książek.

Ostatnią nagrodę podczas gali Orły Wprost 2022 otrzymała Anna Uchyła założycielka CryptoFreedom.

— Ta nagroda to uhonorowanie trzech lat mojej pracy. Dziękuję firmie IO Capital, która we mnie uwierzyła i mojej rodzinie, która mnie wspierała. Przeszkoliłam już 15 tysięcy osób jak wejść na rynki finansowe i jak zrobić to bezpiecznie i z głową. Nagrodę dedykuję mojej mamie, która pochodzi ze Szczyrku i mam nadzieję, że jest ze mnie dumna.