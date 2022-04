Białoruś zakazuje wjazdu ciężarówek z Unii Europejskiej

16 kwietnia mija tygodniowy okres, w ciągu którego przewoźnicy z Rosji i Białorusi byli zobowiązani opuścić teren Unii Europejskiej w związku z sankcjami. W odpowiedzi na sankcje Białoruś odpowiedziała własnym zakazem i dała czas do 23 kwietnia ciężarówkom z Unii na opuszczenie terytorium kraju.

Zakaz transportu ciężarówek pomiędzy Unią a Rosją i Białorusią jest skutkiem m.in. zabiegów polskiego rządu, który nawoływał do jego wprowadzenia. Polski rząd był atakowany w kraju za to, że pomimo wojny w Ukrainie ciężarówki z transportami do Rosji i Białorusi nadal przekraczają polskie granice. Pojawiły się liczne akcje społeczne blokowania ciężarówek na granicy.

Rząd odpowiadał, że nie może samodzielnie zamknąć granic, ponieważ polityka graniczna Unii Europejskiej musi być zatwierdzona przez Parlament Europejski. W przypadku samowolnego zamknięcia granic Polska mogłaby się narazić na konsekwencje prawne.

Po zamknięciu przestrzeni powietrznej dla przewoźników i samolotów z Rosji oraz transportu drogowego ostatnią metodą jest transport morski, który nadal funkcjonuje. O wprowadzenie zakazu przyjmowania rosyjskich statków w portach UE apeluje m.in. prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Taki ruch może być jednak trudniejszy niż dwa poprzednie, bo drogą morską z Rosji do Unii transportowana jest m.in. ropa naftowa, od której kraje UE nie mogą odciąć się z dnia na dzień.

Zakaz wjazdu do Białorusi nie będzie obowiązywał w dwóch przypadkach: transportu poczty oraz transportu żywych zwierząt.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie