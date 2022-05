Kolejny rosyjski superjacht zatrzymany. Próbował ukryć się w egzotycznym kraju

Jacht Amadea przypłynął na Fiji w połowie Marca po 18-dniowym przez ocean spokojny z Meksyku. Od tamtego czasu znajduje się pod kontrolą lokalnej policji i nie może opuszczać kraju. Kapitan jachtu został zatrzymany w związku w płynięciem na wody terytorialne Fiji bez odpowiedniej zgody.

Właściciel objęty sankcjami już w 2014 roku

Według Stanów Zjednoczonych 106-metrowa Amadea należy do rosyjskiego oligarchy Suleimana Kerimowa. Zaprzecza temu firma prawnicza obsługująca jacht, która twierdzi, że Amadea należy do innego rosyjskiego oligarchy, Edwarda Khudainatowa, byłego prezesa Rosneftu, który nie został objęty sankcjami.

Stany Zjednoczone nałożyły na Kerimowa sankcje w związku z rosyjską aneksją Krymu oraz inwazji Donbasu w 2014 roku oraz rosyjskich działań w Syrii w 2018. Po ustaleniu, że to właśnie Kerimow jest właścicielem Amadei, Stany Zjednoczone wydały nakaz zatrzymania jachtu.

Władze Fiji stwierdziły, że nie muszą same dochodzić do tego, kto jest właścicielem jednostki, i wystarczy im wniosek Stanów Zjednoczonych o jej zatrzymanie. Kraje współpracuję w tej sprawie na podstawie wspólnego postanowienia dotyczącego współdziałania w sprawach kryminalnych.

To już kolejny rosyjski superjacht zatrzymany w związku z nielegalną wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Wcześniej zatrzymano m.in. jacht Ragnar należący do Władimira Srzałkowskiego, byłego agenta KGB, Axioma należący do Dmitrija Pumpiańskiego, jednego z największych producentów rur stalowych (firma TMK), czy warty 700 mln dolarów jacht Szecherezada, który może należeć do samego Władimira Putina.

