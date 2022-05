Rosja kradnie ukraińskie zboże. Wywiozła już prawie pół miliona ton

Od 24 lutego, czyli od dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do końca kwietnia Rosjanie ukradli i wywieźli jedną trzecią zbóż z zajętych przez siebie terenów. Według Tarasa Wysockiego, wiceministra rolnictwa, może to doprowadzić do braku żywności i głodu na okupowanych przez Rosjan terenach.

„W magazynach okupowanych terenów było zgromadzone około 1,3 mln ton zbóż. Nie były to zapasy strategiczne, ale bieżące zapasy niezbędne do wyżywienia Ukraińców żyjących na tych terenach. Zboże było także potrzebne do obsiania pól. Potwierdzamy, że zboże zostało wywiezione ze wszystkich okupowanych terenów: Doniecka, Ługańska, Zaporoża i Chersonia”, mówił Taras Wysocki w rozmowie na ukraińskim kanale telewizyjnym Espresso TV.

Głód grozi okupowany terenom Ukrainy

Według wiceministra okupanci zabrali po 100 tys. ton zboża z każdego z okupowanych regionów. Jego zdaniem sytuacja może powtórzyć się w przypadku zboża z nowych zbiorów, co spowodowałoby zagrożenie głodem na terenach kontrolowanych przez Rosjan.

Według ministra rolnictwa Mykoli Solskiego reszcie Ukrainy nie grozi głód, a zapasy przechowywane w magazynach wystarczą na wyżywienie społeczeństwa nawet przez 10 lat. Ukraina spożywa rocznie od 5 do 7 mln ton zbóż, a w magazynach znajduje się 20 mln ton. Kolejne 30 mln ton jest przewidywane z obecnych zbiorów.

Ukraina jest piątym największym na świecie eksporterem zbóż. Do wybuchu wojny eksportowała rocznie 17 mln ton. Największym na świecie producentem i eksporterem zbóż jest Rosja, która rocznie eksportuje 44 mln ton.

