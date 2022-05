Nagrody Orły Wprost 2022 województwa podlaskiego przyznane

Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wybitną działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagradzani są właściciele firm, które wywodzą się z regionu, a działają w całej Polsce i na świecie, wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, a także lokalni działacze społeczni i ambasadorowie regionu.

Gala odbyła się pod patronatem ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy. Sekretarz stanu ministerstwa Robert Jakubik odczytał list od ministra na rozpoczęcie gali.

”Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na gali Orły Wprost województwa podlaskiego. Podlasie to niezwykły region, a jego mieszkańcy słyną ze swoich charakterów, pomysłowości, pracowitości i gościnności. Ministerstwo, którym kieruję, zdecydowało się objąć patronatem galę Orły Wprost z powodu idei, która przyświeca nagrodzie, czyli wyróżnienie samorządowców, które skutecznie wdrażają fundusze europejskie. Zadanie to wymaga ciężkiej pracy, a także wzorowej współpracy. W województwie podlaskim ta współpraca przebiega wzorowo. Cieszy mnie, że w tym roku tygodnik Wprost postanowił wyróżnić przedsiębiorców i samorządowców, którzy sięgnęli po środki finansowe, aby osiągnąć swoje cele i wspomóc swoje regiony. Zachęcam innych, aby poszli ich przykładem”.

Następnie głos zabrał Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Cieszę się, że wyróżnimy dziś tych, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego pięknego regionu województwa podlaskiego. Wszyscy tutaj zgromadzeni są wizytówką naszego województwa, a my, czyli politycy, dzięki państwu możemy realizować nasze cele, pracując w stolicy. Niezwykle ciesze się, że dziś widzimy się osobiście i możemy wspólnie pochwalić się tymi osiągnięciami.

Pierwszą nagrodę, w kategorii „Samorządowiec”, za sprawne zarządzanie województwem podlaskim otrzymał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Nagrodę wręczył dyrektor Robert Jakubik.

- Chcę serdecznie podziękować za tę nagrodę i przyjmuję ją jako nagrodę dla wszystkich marszałków Polski wschodniej. Wszystkie prace w ramach programu “Polski Wschodniej”, które skutecznie toczą się od 3 lat, to zasługa nas wszystkich. Sukces udało się osiągnąć także dzięki dobrej współpracy z rządem. Przed nami jeszcze więcej wyzwań, bo nowy program na lata 2021-2027 będzie jeszcze większy. Chcę podziękować też swojemu zespołowi w województwie, bo bez nich nie byłoby tego sukcesu. Razem będziemy mogli cieszyć się z dalszego rozwoju naszego województwa - dziękował Artur Kosicki.

Nagrodę w kategorii „Przedsiębiorca”, za opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych projektów przełomowych dla sektora zdrowia, otrzymał prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko. Nagrodę wręczył Adam Andruszkiewicz.

- W imieniu wszystkich pracowników uniwersytetu tworzących jego codzienność przyjmuje tę nagrodę z radością i wdzięcznością. Traktujemy ją też jako zobowiązanie. Uniwersytet poza nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych zajmuje się też kształtowaniem przyszłości. Te środki, które mogliśmy wykorzystać z Unii Europejskiej, których operatorem był samorząd województwa, to zobowiązanie i inwestycja. Nie tylko w Uniwersytet Medyczny, ale także w poprawę jakości zdrowia regionu i całego kraju. Gdyby nie te środki niemożliwe byłoby zakrycie tej białej plamy w regionie, jaką jest psychiatria dziecięca. Dzięki tym środkom możliwa będzie dalsze prowadzenie badań genomu, czy największe badanie kohortowe w Polsce, które będzie skarbcem danych dla ekspertów całego kraju. Umiemy i dokonujemy rzeczy niemożliwych, stawiamy sobie wysokie cele i potrafimy je realizować, Wszystkie te cele i inwestycje zwrócą się i poprawią stan zdrowia nie tylko w regionie, ale i w całym kraju - mówił profesor Moniuszko.

Nagrodę w kategorii „Osobowość” otrzymał burmistrz miasta Kolna, Andrzej Duda. Kolejne nagrody wspólnie wręczali Adam Andruszkiewicz i Robert Jakubik.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i jest mi po prostu bardzo miło. Ale sukcesy tak małego miasta jak Kolno są możliwe tylko dzięki środkom zewnętrznym. Do niedawna nasze wschodnie powiaty były najbiedniejsze w porównaniu z Polską centralną i zachodnią. Mieliśmy słabe zaplecze drogowe i inwestycyjne. Dzięki wsparciu sejmiku i województwa oraz polityce, która pozwala takim regionom sięgać po fundusze, możemy gonić Polskę centralną i zachodnią i w niektórych działaniach już wyrównaliśmy poziom. Dziękuję pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, bez których pomocy wielu naszych projektów nie udałoby się zrealizować - mówił Andrzej Duda.

Następne nagrody były specjalnymi nagrodami przyznawanymi przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Pierwszą z nich, za sukcesywny rozwój gminy oraz za skuteczne pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zewnętrznych na inwestycje będące najbliżej mieszkańców, otrzymał wójt gminy Giby Robert Bagiński.







- Serdecznie dziękuję za tak wybitne wyróżnienie. Orzeł Wprost to niewątpliwie prestiżowa nagroda. Pochodzę z małej gminy, która dla części tu zgromadzonych może jest znana, a jak nie to zapraszam, poznamy się bliżej. Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze zawodowej, która może jest na razie krótka, ale mam nadzieję, że będzie dłuższa. Dziękuje w sposób szczególny Adamowi Andruszkiewiczowi, do którego zawsze mogłem się zwrócić o pomoc i ta pomoc została udzielona. Dziękuje też marszałkowi województwa za środki, które trafiały do naszej gminy i były dobrze wykorzystane.

Kolejną specjalną nagrodę ministra, za całokształt działalności otrzymał Jacek Chańko, sportowiec, reprezentant kraju w piłce nożnej i działacz na rzecz województwa.

- Jest mi niezmiernie miło otrzymać tę nagrodę, którą dedykuję wszystkim sportowcom ziemi podlaskiej, którzy reprezentują nas w Polsce i na świecie. Jako były sportowiec zajmuje się teraz programami strategicznym. Dziękuję marszałkowi województwa, który wspiera mnie w realizacji tych programów i tak przychylnie patrzy na sport. Przed dzisiejszą galą moja żona powiedziała mi, że Robert Lewandowski zawsze wspomina o swojej żonie, odbierając nagrody, także kochanie dziękuję ci za wszystko - dziękował Jacek Chańko.

Następną nagrodę specjalną ministra, za promowanie kultury województwa podlaskiego oraz wykorzystywanie potencjału regionu w tworzonych materiałach, w tym w filmach dokumentalnych, otrzymał Eugeniusz Szpakowski, dyrektor TVP3 Białystok.





- Dziękuję przede wszystkim zespołowi dziennikarzy i realizatorów, bo to tak naprawdę ich nagroda i bez ich codziennej pracy by nie było ani jej, ani świetnych materiałów. Dziękuję też działaczom, samorządowcom i politykom, bo my tylko jeździmy waszym tropem i pokazujemy to co robicie - dziękował Eugeniusz Szpakowski.

Kolejną nagrodę specjalną ministra funduszy i polityki regionalnej, za opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie największej w historii rewitalizacji Grajewa, aby centrum miasta stało się jego wizytówką, otrzymał Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa.







- Chciałem podziękować przede wszystkim tygodnikowi Wprost, który czytam od zawsze, a także swoim posłom i ministrom, w tym Adamowi Andruszkiewiczowi, który wspiera mnie ogromnie, Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, z którym mamy wspólne wyzwania europejskie, Jarosławowi Zielińskiemu, który promuje nasze Grajewo. Dziękuję także wszystkim, którzy nas wspierają naukowo, czyli Uniwersytetowi Medycznemu i Politechnice Białostockiej. Dziękuję też marszałkowi województwa i z tego miejsca zapraszam w piątek i sobotę do Grajewa na Bieg Wilka i galę MMA, które odbędą się w naszym mieście - móiwł Dariusz Latarowski.

Ostatnią nagrodę specjalną ministra funduszy i polityki regionalnej, za skuteczne gospodarowanie budżetem miasta oraz dynamiczny rozwój regionu, otrzymał Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina.







- Orłem to ja się nie czuje, co najwyżej orzełkiem. Moja praca w samorządzie jest stosunkowo niedługa, a ta nagroda to po pierwsze zasługa marszałka województwa, wojewody, posłów i ministrów. Burmistrz miasta sam ze swojego budżetu nie jest w stanie wiele zrobić. Wyzwania i potrzeby społeczne są ogromne, a sami nie dalibyśmy rady im sprostać. Dziękuję za wsparcie, za to, że Tykocin został zauważony na mapie województwa i że zawsze mogę liczyć na pomoc, o ile jest to tylko możliwe. Nagrodę dedykuję też mieszkańcom Tykocina, którzy tworzą jego magiczny klimat, który przyciąga do miasta - dziękował Mariusz Dudziński.

Była to ostatnia nagroda w pierwszej części gali. Następnie odbyła się debata samorządowców, polityków i działaczy na temat wykorzystania środków unijnych oraz wyzwań, jakie stoją przed regionem województwa podlaskiego. W debacie wzięli udział: marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, debatę poprowadził redaktor Tygodnika Wprost Karol Wasilewski.

- Pochodzę z województwa podlaskiego, wchodziłem w dorosłe życie w połowie lat 90. i pamiętam, jak Polska wyglądała przed w trakcie i po wejściu do Unii Europejskiej. Chcę na początek zapytać, jak fundusze europejskie zmieniły życie w samorządach - rozpoczął Karol Wasilewski.

- Gdybym miał opowiadać, jak zmieniło się województwo w ciągu tych 20 lat, to nie wyszlibyśmy stąd dwa dni. Programy unijne, regionalne i centralne skierowane tutaj to przede wszystkim rozwój infrastruktury niższego rzędu, dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych. To też infrastruktura kolejowa - mówił marszałek Artur Kosicki. - Zmiany widać nawet na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Gdy zostałem marszałkiem, miałem już pandemię, kryzys graniczny i wojnę na Ukrainie. Dlatego trochę zazdroszczę swoim poprzednikom, że mieli łatwiej. W czasie tych kryzysów, dzięki współpracy z rządem przekazaliśmy jako pierwsi w Polsce 200 mln zł pomocy małym i mikro przedsiębiorcom. Teraz przed nami wyzwania związane z przywróceniem i rozwojem turystyki i nowy program europejski, który będzie wart o 40 mln euro więcej niż poprzedni.

- Skoro wśród wyróżnionych laureatów mamy burmistrzów i wójtów mniejszych miejscowości i gmin to widzimy, że zmiany zachodzą - argumentował Adam Andruszkiewicz. - Żeby ich nie zauważyć, to musielibyśmy być ślepi, bo te są ogromne. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych jakość życia poprawia się z roku na rok.

- Oczywiście potwierdzam stwierdzenia przedmówców. Nasze samorządy, miasta i gminy zmieniły się gigantycznie od 2014 roku, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej. Moje Suwałki nie są już tym samym miastem, którym były 20 lat temu. Od tego czasu wykorzystujemy środki unijne a nasi mieszkańcy nie wybaczyliby nam gdybyśmy te środki źle wykorzystali. Gdyby nie było wsparcia i środków z UE to miasta i miasteczka wyglądałyby inaczej. Te pieniądze dodały nam skrzydeł i pozwolił na rozwój naszych małych ojczyzn. Tego by zabrakło gdyby nie Unia - mówił prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

- Nie jest niespodzianką, że w Augustowie, który nazywany jest letnią stolicą regionu podlaskiego, nastąpiły duże zmiany, które nie nastąpiłyby bez środków unijnych i krajowych. Program Polski Ład niesie ze sobą duże środki, które pozwala zmienić nasze małe ojczyzny. Mam taką anegdotę, drugiego maja obchodziliśmy uroczyście Dzień Flagi. Podszedł do mnie mieszkaniec, który sprowadził się do Augustowa ze Stanów Zjednoczonych i mieszka na zmiany to tu to tam. Powiedział, że za każdym, gdy przyjeżdża do Augustowa, jest zaskakiwany zmianami miasta - mówił burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

- Gigantyczne zmiany na plus w województwie podlaskim przeszła infrastruktura drogowa, zdecydowanie łatwiej można dojechać zarówno do regionu, jak i poruszać się po nim. Zawodowo zajmuje się projektami cyfrowymi i współpracuję z firmą programistyczną z Podlasia, która jest gwiazdą regionu i myślę, że jedną z topowych w kraju. Z punktu widzenia firm technologicznych Podlasie to świetne zagłębie specjalistów, którzy mogą pracować poza miastem i pracować dla firm z całego świata - oceniał Jerzy Potocki z Instytutu Wolności Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

Po debacie nastąpiło wręczenie pozostałych nagród. Nagrody wręczył redaktor Wprost Karol Wasilewski. Nagrodę Orła Wprost, za potężne inwestycje i szybki rozwój, dzięki rekordowemu wzrostowi w pozyskaniu funduszy zewnętrznych, otrzymał burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.







- Doceniając burmistrza, doceniony jest cały Augustów. Jesteśmy ambitnym miastem, wiele się u nas dzieje i jeszcze więcej będzie się działo. Nie udałoby się to bez współpracy z województwem, o czym często wspominam, ale tego nigdy za dużo. Czasem zarzucane mi jest, że ze względu na znajomości jestem lobbystą miasta w rządzie. To prawda, ale takie jest moje zadanie i dzięki temu udaje się rozwijać Augustów. Dochodzi do tego, że mieszkańcy dziękują mi za pracę miejskich urzędników, jeszcze kilka lat temu nie byłoby takich możliwości - dziękował Mirosław Karolczuk.

Kolejnego Orła Wprost, za rozwój i skuteczne wykorzystywanie środków unijnych, otrzymało miasto Suwałki, a nagrodę odebrał jego prezydent Czesław Renkiewicz.



- Orzeł to piękny drapieżny ptak, który pięknie szybuje. I my szybujemy dzięki środkom z Unii Europejskiej i innym funduszom, bo to dodało nam skrzydeł. Szybujemy, lot jest spokojny, a żeby nie było turbulencji, przygotowujemy się do przyszłości. Ta nagroda to zasługa wielu osób, przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, bo to oni nas mobilizują do pracy. Nie zawsze nas chwalą, a czasem sprowadzają nas na ziemię, bo to też jest potrzebne. Chciałem złożyć podziękowania na ręce pana marszałka, który jest piątym marszałkiem w mojej karierze w urzędzie miejskim, ale dopiero pierwszym, który ma taką hojność do sportu i kultury. Dziękujemy nie tylko za te środki unijne, ale też za wsparcie sportu, kultury i wydarzeń społecznych - mówił Czesław Renkiewicz.

Następną nagrodę Orła Wprost, za rozwój kultury sportowej oraz awans klubu piłki siatkowej Ślepsk Malow Suwałki do Plus Ligi, otrzymał prezes klubu Wojciech Winnik.



- Za tą nagrodzą stoi drużyna, nie tylko drużyna zawodników, trenerów i działaczy sportowych, ale także ta złożona z samorządowców, sponsorów i kibiców. Chcę podziękować burmistrzowi miasta, który zbudował infrastrukturę, bo bez tego nie udałoby się nam awansować do Plus Ligi. Dziękuję także firmie Malow, która tak samo przyłożyła się do naszego awansu. Podziękowania należą się także marszałkowi, który w 2019 podjął rękawice, abyśmy mogli wystartować lidze mistrzów świata. Dziękuje także ponad setce partnerów. Naszym hasłem jest „razem możemy więcej”, bo tylko jedność regionu, który może nie jest tuzem przemysłowym, możemy rywalizować z najlepszymi w Polsce i na świecie - dziękował Wojciech Winnik.

Następną nagrodę, w kategorii “Lokalny Producent Żywności” otrzymał Zakład mięsny Niemyjscy. Była to wspólna nagroda Tygodnika Wprost oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Chcę podziękować ministrowi rolnictwa, Urzędowi Marszałkowskiemu, Krajowej Organizacji Wsparcia Rolnictwa za pomoc w rozwoju, dzięki której nasza rodzinna firma znalazła się w tak zacnym gronie. Nagroda zmobilizuje nas do tego, aby stawać się lepszymi i rozwijać się dalej.

Kolejna nagroda została przyznana w kategorii “Lider eksportu i promotor polskiej gospodarki za granicą”. Nagordę przyznał Tygodnik Wprost oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Otrzymała ją firma Mlekovita, a odebrała dyrektor Wydziału Handlu Zagranicznego Grupy Kapitałowej Mlekovita, Magdalena Szabłowska.

- Chcę podkreślić, że ta nagroda należy się przede wszystkim polskim rolnikom, dostawcom mleka, pracownikom naszych zakładów, kooperantów i kontrahentów. Wszystkim tym, którzy codziennie pracują na rzecz Mlekovity, ale też gospodarki i całej Polski. Dziękuję też konsumentom, którzy sięgają po nasze produkty każdego dnia. Sukces Mlekovity, której przychody przekroczą w tym roku 7 mld zł, to gra zespołowa, by na końcu wynik tej gry był jak najlepszy - dziękował prezes Mlekovity Dariusz Sapiński.

Kolejna nagroda Orła Wprost w kategorii Przedsiębiorca Regionu powędrowała do firmy z branży deweloperskiej wywodzącej się z województwa podlaskiego - Yuniversal Podlaski.



- To dla nas niezwykle ważna nagroda i motywacja do dalszych działań. Wyróżnienie pokazuje, że lokalne, rodzinne firmy mogą odnosić sukces w całym kraju. Nagroda Orła Wprost to zasługa wszystkich pracowników firmy i zmobilizuje nas do jeszcze intensywniejszej pracy - mówił prezes zarządu Huber Piekut

Następną nagrodę dla wybitnego naukowca regionu, otrzymał doktor Maciej Oksztulski, który jako osoba autystyczna pokazuje, że sukces jest możliwy niezależnie od okoliczności. Chce poświęcić się działalności prawniczej na rzecz osób niepełnosprawnych i osób ze spektrum autyzmu. Doktor Oksztulski, chociaż nie mówi, to posługuje się sześcioma językami.

- Nominacja do prestiżowej nagrody była dla mnie ogromny wyróżnieniem i niespodzianką, za którą dziękuje. Tylko pomoc Uniwersytetu w Białymstoku i ludzi tam pracujących doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Dziękuję przede wszystkim kierownikiem Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego, a zarazem mojemu promotorowi prof. Maciejowi Perkowskiemu, który jest dla mnie ogromną pomocą. Problematyka praw człowieka, w szczególności praw osób niepełnosprawnych, jest moją pasją naukową, wierzę, że moje przemyślenia na ten temat mogą pomóc spojrzeć inaczej na problematykę praw osób takich jak ja.

Ostatnią nagrodę podczas gali Orły Wprost województwa podlaskiego otrzymała Polska Platforma Ekologiczna, a odebrał ją przedstawiciel firmy Jakub Grabecki.

- Ta nagroda jest dla mnie zaskoczeniem, ale i ogromnym wyróżnieniem. Jako Polska Platforma Ekologiczna robimy wszytko, żeby podnosić poziom ekologii w naszym kraju i zachęcamy do tego wszystkich tutaj zebranych. Nasze działania koncentrujemy na trzech rynkach, którymi są: żywność ekologiczna, recykling oraz odnawialne źródła energii. Pragniemy kształtować postawy proekologiczne poprzez działania edukacyjne skierowane nie tylko do dorosłych, ale również dzieci i młodzieży.

Była to ostatnia nagroda gali, ale przed jej zakończeniem na scenie pojawił się redaktor Karol Wasilewski ze specjalnym gościem pochodzącym z regionu podlaskiego - gwiazdą disco polo, twórcą zespołu Boys, Marcinem Millerem.

