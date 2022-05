Piloci masowo uciekają z Rosji. Zachodnie sankcje wywołały lawinę

Według rosyjskiego Ministerstwa Transportu 70 pilotów miesięcznie opuszcza Rosję w poszukiwaniu pracy. Kryzys w branży lotniczej w Rosji ma potrwać co najmniej do końca 2025. Do tego czasu sektor zmniejszy się o połowę. Rosyjskie Ministerstwo Transportu przekonuje w raporcie dotyczącym branży, ze odpływ pilotów zostanie zrównoważony szkoleniem nowych. Jednak według ekspertów komentujących dokument dla gazety „Kommersant” chętnych do szkoleń zabraknie ze względu na mało atrakcyjne wynagrodzenie. Wnioski z raportu Ministerstwa Transportu oceniają jako nierealistyczne.

Według raportu rosyjskie lotnictwo cywilne będzie w 2022 stanowiło jedynie połowę stanu z 2021. Należy pamiętać, że w tym roku branża lotnicza był już mocno odchudzona przez pandemię COVID-19.

Rosja traci lotnictwo nie tylko w Ukrainie

Zapaść w rosyjskim rolnictwie jest bezpośrednio związany z inwazją na Ukrainę i zachodnimi sankcjami nałożonymi na Rosję. Z jednej strony efekt przyniosło zamknięcie lotnisk i przestrzeni powietrznej dla samolotów z Rosji, przez co przewoźnicy musieli zrezygnować z wielu kierunków. Z drugiej strony problemem jest embargo na części i serwis zachodnich producentów samolotów: Boeing, Airbus i Embraer, bez których samoloty w barwach rosyjskich linii lotniczych staną się niebawem niezdolne do latania. Część samolotów, około 100 egzemplarzy, została zatrzymana przez firmy leasingowe, które były właścicielami maszyn.

„Rzeczpospolita” podaje, że lotnictwo w Rosji dawało zatrudnienie jednemu milionowi osób i było odpowiedzialne za 1,8 proc. PKB Rosji.

Czytaj też:

Rosyjskie samoloty „aresztowane”. Aeroflot stracił 10 proc. floty