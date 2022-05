„Memowe” akcje zyskują, ale to niekoniecznie dobry znak

GameStop i AMC to dwie główne spółki-memy na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Historia, skąd się wziął ich fenomen, jest skomplikowana, ale można podsumować ją stwierdzeniem, że grupa prywatnych inwestorów bez żadnego powodu stwierdziła, że będzie inwestować w te firmy niezależnie od ich osiągnięć rynkowych. Oczywiście do takiego zjawiska mogło dojść tylko w internecie.

Memy zamiast analizy rynkowej

Gdy sieć sklepów z grami komputerowymi GameStop, a potem sieć kin AMC chyliły się ku bankructwu, internauci skupieni wokół portalu Reddit postanowili je „uratować” i zaczęli skupować ich akcje.

Motywacją tego spontanicznego ruchu nie są realne osiągi firm (które swoją drogą straciły w ciągu roku odpowiednio 40 i 60 proc. wartości), a memy. To no np. „Apes strong together” z filmu „Planeta Małp”, HODL, czyli zniekształcona wersja hold (pol. trzymaj), czy „to the Moon”, które ma świadczyć, że już niedługo akcje firm wystrzelą do Księżyca.

W czwartek 12 maja akcje obu firm urosły o 10 procent. Nadal nie ma to związku z realnymi osiągami firm. Według analityków CNN może to być tzw. short squeeze, czyli sztuczny wzrost ceny akcji spowodowany kupowaniem ich w ramach opcji short. Inwestorzy sprzedają pożyczone akcje w nadziei, że odkupią je po niższej cenie.

