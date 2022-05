Ukraińcy złożyli wnioski o 500+ na 691 tysięcy dzieci

Pierwsze wypłaty w ramach programu 500 plus dla dzieci uchodźców z Ukrainy rozpoczęły się w czwartek 12 maja. Według danych ZUS-u do otrzymania świadczenia upoważnionych został około 200 tysięcy dzieci w całej Polsce.

Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej” chętnych na świadczenie jest ponad trzykrotnie więcej. Od początku wojny w Ukrainie uchodźcy, którzy trafili do Polski, złożyli 445 tysięcy wniosków na 691 tysięcy dzieci.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek apelował do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o zmianę przepisów dotyczących przyznawania świadczenia 500 plus Ukraińcom. Według rzecznika może dochodzić do nierówności w przyznawaniu 500 plus spowodowanych kolejkami do nadania numeru PESEL, a jest on podstawą do wypłacanie pieniędzy. Ministerstwo jednak nie zmieniło przepisów, argumentując, że posiadanie PESEL jest niezbędne do uniknięcia nadużyć, jak na przykład składania wniosków na to samo dziecko w kilku gminach.

ZUS, który wypłaca świadczenia, przypomina, że Ukraińcy korzystający ze świadczenia 500 plus muszą poinformować Zakład, jeśli wyjeżdżają za granicę na dłużej niż 30 dni. W takim wypadku tracą prawo do świadczenia. Dotyczy to także powrotu na Ukrainę.

Uchodźcy mogą także starać się o świadczenie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego na drugie i kolejne dziecko od 12. do 35. miesiąca. W ramach tego świadczenia mogą otrzymać 12 tysięcy złotych. Kolejnym świadczeniem jest dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 400 zł, świadczenie na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start 300 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł.

