LOT liczył, że w 2022 zacznie wychodzić z dołka. Przeliczył się

W pierwszym roku pandemii LOT zanotował 1 miliard złotych straty. 2021 rok też nie był znacznie lepszy, chociaż jeszcze nie ukazał się raport spółki za 2021, więc nie wiadomo dokładnie, jak wyglądał. Prezes LOT Rafał Milczarski przyznał, że spółka liczyła, że rok 2022 będzie pierwszym, w którym zacznie wychodzić z dołka po pandemii.

Plany LOT-u pokrzyżowała rosyjska wojna w Ukrainie. Polski przewoźnik musiał skasować 9 proc. połączeń w bezpośrednim następstwie wojny. Odwołane zostały wszystkie loty do Rosji i Ukrainy, a już wcześniej LOT nie latał do Białorusi, po tym jak kraj doprowadził do lądowania samoloty z Ramanem Protasiewiczem na pokładzie.

LOT przez wojnę dłużej leci do Japonii i Korei Południowej

Dodatkowo znacznie utrudnione zostały loty na Daleki Wschód, które standardowo odbywały się nad terytorium Rosji. Nad Syberią prowadziła najkrótsza droga do Tokio czy Seulu. Teraz samoloty tam lecące muszą lecieć nad Turcją i Iranem, co wydłuża lot o dwie godziny w jedną stronę.

Dodatkowymi problemami LOT-u okazały się: nowa fala koronawirusa w Chinach, wysokie ceny paliwa, koszty uprawnień do emisji CO2 oraz inflacja powodująca, że Polacy rezygnują z latania.

LOT otwiera nowe połączenia, które mają zastąpić zawieszone do Rosji i Ukrainy. Przewoźnik otworzył całoroczne loty do Mumbaju, Kairu i Baku. Natomiast w sezonie letnim LOT uruchomi loty do pięć miast w Chorwacji, Sarajewa i Prisztiny.

Władze LOT-u oceniają także, że bez wyraźnego wzrostu konieczna może być kolejna pomoc publiczna. Pod koniec 2020 LOT otrzymał pożyczkę w wysokości 1,8 mld zł od Polskiego Funduszu Rozwoju, a Skarb Państwa dokapitalizował spółkę kwotą 1,1 mld zł.

