Relacja z gali Orły Wprost województwa pomorskiego

- Dzisiejsza uroczystość ma być okazją do podziękowania wszystkim, którzy ktoś mógłby powiedzieć „wydają fundusze unijne”. To, co był chorobą pierwszych lat naszego członkostwa w Unii, było wydanie 100 proc. funduszy. A środki finansowe są tylko środkiem. Chodzi o to, jakie cele tymi środkami chcemy osiągać, Dziś chcemy podziękować tym wszystkim, którzy zarządzając firmami, samorządami i instytucjami kreują wartość dodaną - mówił wiceminister Marcin Horała.

Następnie scenę zajął wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki

- Niełatwo było w 2021 prowadzić działalność gospodarczą i społeczną. Pandemia znacząco wpłynęła na działanie samorządów. Działania rządu w postaci tarcz czy obniżenia podatków pomogły przetrwać kryzys, ale zostały przeprowadzone kosztem samorządów. Odbicie nie byłoby możliwe bez kolejnej pomocy rządu skierowanego właśnie do samorządów. Tylko z Polskiego Ładu pomorskie dostało 1,2 mld złotych. Pozwoliło to na inwestycje, zwłaszcza w małych samorządach, które same nie byłyby możliwe do zrealizowania - mówił wójt Adam Śliwicki.

Pierwsza nagroda w kategorii „Samorząd” trafiła do Gminy Miejskiej Kościerzyna za dbanie o historię i tradycję regionu oraz dynamiczny rozwój osiedli, komunikacji czy efektywności termicznej. Nagrodę odebrał burmistrz Kościerzyny Michał Majewski.

- Byłem przedsiębiorcą, stałem się samorządowcem, dlatego widzę problemy oby stron. W Kościerzynie udało nam się zbudować społeczeństwo, które pomaga i wspiera się nawzajem. Najbardziej ciesze się, że jako samorządowcy zbudujemy Polskę dla społeczeństwa, ale żeby w przyszłości nie stanowiło tylko kosztów, ale także służyło społeczeństwu - dziękował Michał Majewski.

Nagroda w kategorii „Przedsiębiorca” trafiła do firmy Radmor, która produkuje radiostacje wojskowe, z których korzysta 20 armii świata. Nagrodę odebrała Agnieszka Świderska dyrektor ds. finansowo ekonomicznych.

- Dziękuję w imieniu nieobecnego prezesa zarządu. Dołączę się do słów ministra, że środki unijne to środki, które prowadzą do rozwoju i innowacyjności, które nie byłyby dostępne gdyby nie fundusze unijne. Dziś mamy dostęp do najnowszych technologii ze specjalnym uwzględnieniem obronności państwa - mówiłą Agnieszka Świderska.

Nagroda w kategorii „Osobowość Regionu” trafiła w ręce prezesa Portu Gdynia Jacka Sadaja.



- To olbrzymi zaszczyt szczególnie w roku jubileuszowym, 100 lat od powstania Portu Gdynia. Nie byłoby nas dziś tutaj gdyby nie odważne decyzje sprzed 100 lat. Spowodowały one możliwość budowy silnego portu, który był otwarty na rozwój gospodarki. Wiele osób, które były odpowiedzialne za rozbudowę portu w ciągu tych stu lat, są z nami dziś i im należą się podziękowania. Ale nie poprzestajemy w swoich działaniach i szykujemy port na kolejne 100 lat działania - dziękował Jacek Sadaj.

Następnie rozdano nagrody specjalnie ministra funduszy i polityki regionalnej. Pierwszą nagrodę otrzymał profesor Tomasz Szubrycht, rektor Akademii Marynarki Wojennej.



- Ta nagroda jest dla wszystkich naszych pracowników byłych i obecnych. Tak jak Port Gdynia też obchodzimy stulecie. W tym czasie mury Akademii opuściło 5 tysięcy oficerów, którzy sprawdzili się w wojnach. Współcześnie AMW to nie tylko kuźnia oficerów, ale także pracowników gospodarki morskiej. Jesteśmy dumni, że od 7 lat w naszych murach kształcą się także zagraniczni podchorążowie, bo takich uczelni jest niewiele. Dzięki temu możemy być pewni, że nie możemy mieć kompleksów. Jesteśmy dobrzy w każdej dziedzinie i bądźmy z tego dumni - przekonywał Profesor Tomasz Szubrycht.

Kolejna nagroda specjalna trafiła do generała Piotra Sochy, Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W jego imieniu nagrodę odebrał Marcin Nowak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

- Generał niestety nie mógł pojawić się osobiście, w jego imieniu dziękuję za to wyróżnienie i zapewniam, że środki unijne, które trafiają do naszej formacji, są nieocenione i prosimy o więcej - mówił Marcin Nowak.

Następna nagroda specjalna ministra trafiła do Bogdana Łapy, Starosty Kartuskiego za działalność na rzecz regionu od 30 lat.

- Jestem wielce zaszczycony z tego wyróżnienia. Cieszymy się dziś, że w dniu samorządowca są ze mną koledzy z naszego powiatu, z którymi rozwijamy go dla naszych mieszkańców. Panie ministrze dziękuję za środki unijne, za które możemy rozwijać region. Chcę podziękować wszystkim samorządowcom za wkład pracy i realizację wszystkich zamierzeń - dziękował Starosta Bogdan Łapa.

Kolejną nagrodę specjalną ministra otrzymał Paweł Lisowski, Starosta Słupski.



- Dziękuję za przyznanie tej nagrody, chcę ją zadedykować wszystkim moim pracownikom ze starostwa i współpracujących jednostek samorządowych. Ta kadencja jest dla nas niezwykle trudna, najpierw była pandemia, teraz sytuacja na Ukrainie i problemy ekonomiczne, które z tego wynikają. Ale widzimy, że nasza praca dla mieszkańców jest ważna. Dzięki dobrej współpracy z administracją i innymi samorządami województwa i gminnymi udaje nam się realizować zadania na najwyższym poziomie - mówił Paweł Lisowski.

Następna nagroda specjalna ministra została wręczona dr. Adamowi Chmieleckiemu, prezesowi Radia Gdańsk.



- Dziękuje bardzo to wyróżnienie, zwłaszcza że jest ono docenieniem działalności instytucji, którą mam zaszczyt kierować. Często zapomina się, że media też są przedsiębiorstwami i to przedsiębiorstwami unikatowymi. A media publiczne są nimi w dwójnasób. Stawia się przed nami ważne cele w kontekście trwania lokalnej społeczności, rozwoju kulturalnego, zachowania tożsamości. Dziękuję za docenienie tej roli Radia Gdańsk i tym samym mediów publicznych. Chcę zadedykować tę nagrodę wszystkim pracownikom Radia Gdańsk - dziękował dr Adam Chmielecki.

Kolejna nagroda specjalna trafiła do Szymona Gajdy, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.



- Odbierając tę nagrodę i dziękując w imieniu całego zespołu, traktuję ją jako zachętę do dalszej wytężonej pracy. Ochrona środowiska to nie jest już temat marginalny, tylko jest na pierwszej linii frontu. Muszę powiedzieć, że przez ten niedługi okres, gdy pełnię funkcję prezesa funduszu, poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy są świadomi i zaangażowani w to dzieło. To daje mi nadzieje, że sprostamy wyzwaniom, które na nas czekają - mówił Szymon Gajda.

Kolejną nagrodę specjalną otrzymał pan Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy.



- Często powtarzam, że Skarszewy to historyczna stolica województwa pomorskiego. My nie chcemy niczego tutaj zmieniać, ale dumnie mówimy o naszej historii i o przyszłości. Firmy i zakłady z gminy mogą się rozwijać dzięki pomocy środków unijnych i rządowych. Często mówimy, że obecne programy pomocowe nie miały sobie podobnych w historii. Traktuje to jako wyróżnienie dla naszych ambicji i tych wszystkich planów, które chcemy zrealizować - dziękował Jacek Pauli.

- Ostatnią nagrodę specjalną ministra funduszy i polityki regionalnej otrzymał Michał Jankowski, prezes zarządu Czarni Słupsk S.A.



- W swojej pracy staram się aktywizować młodzież z całego powiatu słupskiego i nie tylko w myśl zasady „more than basketball”. Wiem, że to w przyszłości we wszystkim nam się opłaci - mówił Michał Jankowski.

W części artystycznej wystąpiła piosenkarka Ania Blush. Po wystąpieniu artystki ogłoszona została nagroda przyznana wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.







Nagroda w kategorii „Najlepszy Lokalny Producent Żywności” trafiła do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Maluta. Nagrodę odebrał prezes spółdzielni Ryszard Masalski.

- Ta szczególna nagroda to ukoronowanie naszego codziennego trudu. Praca w spółdzielni mleczarskiej jest trudna, ale dzięki niej mogą państwo skosztować naturalnych, zdrowych produktów - mówił Ryszard Masalski.

Nagroda Orła Wprost w kategorii „Działalność charytatywna” trafiła do pani Agaty Kozyr, prezesa Fundacji Lęborskie Hospicjum Sanitarne.



- To ogromny zaszczyt móc być tutaj dziś z państwem i otrzymać tę nagrodę. Gdybyście dziś pojechali na miejsce budowy hospicjum, zobaczylibyście tylko budowę. Ale ja widzę setki osób i darczyńców, którzy zaangażowali się w to sześć lat temu. Ta nagroda to także nagroda dla tych wszystkich osób. Cieszę się, że ta największa społeczna inicjatywa w powiecie lęborskim wychodzi poza swój region. Mam nadzieję, że o naszym hospicjum usłyszy cala Polska - dziękowała Agata Kozyr.

Ostatnia nagroda Orła Wprost została wręczona razem z firmą IŁ Capital siostrze Elwirze prowadzącej dom pomocy Dla Dzieci Z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu.

- Dziękuję nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu wszystkich swoich współpracowników, którzy każdego dnia walczą o dzieci, które przychodzą do nas z wielu szpitali. Udaje nam się wyprowadzać dzieci do takiego stanu, że mogą być adoptowane. Dzięki temu całe ich życie nie jest związane tylko z łóżeczkiem. To jest nasze największe szczęście i osiągnięcie. Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy przychodzą nam z pomocą w tych trudnych ekonomicznie czasach - dziękowała siostra Elwira.

Na gali przyznane zostały także dwie nagrody „Perspektywa Biznesu 2022”. Pierwszą z nich otrzymał Paweł Kurek - sportowiec, biznesmen i filantrop, właściciel i twórca sieci lombardów DPK oraz Salonu jubilerskiego Oro Per Te.

- Chcę podziękować za docenienie działań charytatywnych naszej firmy. Chcę podziękować też moim współpracownikom i rodzinie, która mnie wspiera - mówił Paweł Kurek.

Druga nagroda „Perspektywa Biznesu 2022” kategorii Innowacje w „Technologii Reklamowej” trafiła do firmy Quantum Media Group. Nagrodę odebrał prezes zarządu Błażej Chyła.

- Fizyka kwantowa jest moją pasją, jej niesamowitość przyświecała mi, tworząc naszą firmę. Mówi o niej eksperyment Shroedingera, który mówi, że rzeczywistość kreuje się doperio gdy pojawi się obserwator, czyli my. Dziękuję wszystkim współpracownikom, dzięki którym tutaj jestem - dziękował Błażej Chyła.

Na tym zakończyła się gala Orły Wprost województwa pomorskiego. Jej Partnerem Honorowym było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Partnerzy: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Tauron Polska Energia, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, IŁ Capital, oraz partnerzy wspierający: Diwine (Diłajn) Manufaktura Win Owocowych, Alcapone, Arche Hotel Krakowska w Warszawie.