W Polsce pojawi się 11 nowych samolotów Ryanaira. Będzie też 27 nowych tras

Latem 2020 w letnim rozkładzie Ryanaira z Polski pojawi się 27 nowych tras, w tym ekscytujące połączenia jak Kraków-Palermo, Katowice-Brindisi i Gdańsk-Odessa. Ryanair obsłuży 14 milionów pasażerów na 12 polskich lotniskach.

Rozkład lotów z Polski na lato 2020:

Bydgoszcz – Edynburg (2 razy w tygodniu)

Gdańsk – Kopenhaga (7), Goteborg (3), Hamburg (3) i Odessa (2)

Kraków – Bruksela (4), Londyn (4), Palermo (2)

Olsztyn Mazury – Kolonia (2)

Poznań – Budapeszt (2), Charków (2), Odessa (2) i Paryż (2)

Warszawa Modlin – Tel Aviv (4)

Wrocław – Odessa (2)

Katowice – Bolonia (2), Brindisi (2), Katania (2), Kolonia (3), Cork (2),

Dortmund (10), Goteborg (2), Kijów (4), Manchester (3), Odessa (3),

Oslo (3) i Pafos (1)

Z okazji ogłoszenia letniego rozkładu lotów Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety na trasach z/do Polski już od 39 zł. Bilety w promocyjnej cenie na podróż od września do listopada dostępne są na Ryanair.com jedynie do piątku (6 września).

– Z radością ogłaszamy nasz największy w historii letni rozkład lotów w Polsce na lato 2020. Uruchamiamy aż 27 nowych tras i zbazujemy 11 dodatkowych samolotów w naszych 6 polskich bazach. Ryanair obsłuży rocznie 14 milionów pasażerów na 12 polskich lotniskach, jednocześnie wspierając 10 500 miejsc pracy i tworząc 330 nowych w Ryanairze – powiedział w Katowicach, Michael O’Leary, prezes Ryanair Group. – Z okazji inauguracji nowego rozkładu lotów na lato 2020 z Polski, wprowadzamy do sprzedaży bilety od 39 zł na podróże do listopada. Rezerwacji można dokonać jedynie do piątku (6 września) do północy. Aby zdążyć najlepiej wejść na www.ryanair.com już dziś – dodał.

