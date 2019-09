Walka z luką w VAT. Polska wśród liderów w Unii Europejskiej

Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT, a tym co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. W skład luki wchodzi szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskiej przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg powiązanych podmiotów, firmy słupy i opodatkowanie stawką zerową handlu wewnątrzwspólnotowego. CASE od 2012 roku liczy lukę w VAT na zlecenie Komisji Europejskiej.

Polska wśród liderów

Z opublikowanego 5 września raportu wynika, że luka w VAT w Polsce spadła z 13,7 proc. w 2017 r. do 9,5 proc. w 2018 r.. Straty polskiego fiskusa z tytułu VAT wyniosły w 2017 r. ponad 24,5 mld zł (5,8 mld euro) – podało CASE. „Podobnie jak w 2016 r., ściągalność VAT wyraźnie poprawiła się w 2017 r. (spadek [luki VAT] o 6,4 pkt proc. do 13,7 proc. Ogólnie rzecz biorąc, luka obniżyła się o ok. 13 pkt proc. pomiędzy 2013 a 2017 r. Oczekujemy, że w 2018 r. luka spadnie dalej – do 9,5 proc”. – czytamy w raporcie.

CASE zwraca uwagę, że trend spadkowy widoczny jest niemal we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Luka w VAT w 2017 r. zmniejszyła się w 25 państwach UE, a wzrosła w trzech: Grecji, Łotwie i nieznacznie w Niemczech. Wśród liderów walki z luką VAT-owską są: Malta, Polska i Cypr.

137 mld euro