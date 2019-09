„To nie było ze mną konsultowane” . Minister Jadwiga Emilewicz o płacy minimalnej

Co o propozycji podniesienia płacy minimalnej sądzi minister przedsiębiorczości i technologii? „To będzie trudna sytuacja przede wszystkim dla małych przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 5 do 10 pracowników” – twierdzi Jadwiga Emilewicz. W programie Konrada Piaseckiego, na antenie TVN24, minister przyznała także, że obietnica, która padła podczas sobotniej konwencji wyborczej PiS, nie była z nią wcześniej konsultowana.

Potrzebny dialog z przedsiębiorcami

„Tego typu rozwiązania muszą być konsultowane w Radzie Dialogu Społecznego, w której skład wchodzą i pracodawcy i pracownicy. Ta dyskusja jest jeszcze przed nami” – powiedziała Jadwiga Emilewicz. „Do poziomu 4 tys. złotych będziemy musieli więc dojść w sposób zgodny i harmonijny” – dodała.

Niektórzy eksperci i większość organizacji pracodawców, od soboty powtarzają, że wprowadzenie podwyżki o 1800 zł w ciągu trzech lat może być nie do udźwignięcia dla właścicieli firm. Szczególnie dotknie to małych przedsiębiorców. „To rzeczywiście jest bardzo duży skok” – powiedziała na antenie TVN24 minister Emilewicz. Na pytanie, czy ogłoszenie takiej obietnicy, nie powinny poprzedzić konsultacje ze specjalistami, minister powiedziała, że „ogłaszając program 500+ jako obietnicę wyborczą, było podobnie. Konsultowaliśmy go, dopiero gdy przejęliśmy władzę” – przypomniała.

Czytaj także:

Rada Ministrów zajmie się płacą minimalną. Pierwsze echa sobotniej konwencji PiS