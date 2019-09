Donald Trump musi pokazać swoje zeznania podatkowe. „Nic o tym nie wiem”

Niedawno biuro prokuratora Cyrusa Vance'a Jr. na Manhattanie wysłało wezwanie do firmy zajmującej się księgowością Donalda Trumpa i jego przedsiębiorstwa Trump Organisation. Jak podaje Associated Press, nowojorscy prokuratorzy wezwali prezydenta Stanów Zjednoczonych do udostępnienia zeznań podatkowych. Chodzi o daniny stanowe i federalne, obejmujące osiem ostatnich oświadczeń. Dziennikarze poprosili Donalda Trumpa o komentarz w sprawie. – Nic o tym nie wiem – odpowiedział. Słowa polityka cytuje AP. Prawnik pracujący dla firmy Trump Organization stwierdził, że „analizuje sytuację i wystosuje odpowiedź”.

Biuro rachunkowe Mazars USA, które prowadzi księgowość firmy Trumpa podkreśliło w wydanym oświadczeniu, że „będzie ściśle przestrzegać obowiązujących procedur prawnych i dopełni wynikających z nich obowiązków”. Firma przekazała również, że działa dbając o pełen profesjonalizm świadczonych usług.

Były prawnik Donalda Trumpa trafił do więzienia

W grudniu 2018 roku Michael Cohen został skazany na 36 miesięcy więzienia za płacenie Stormy Daniels oraz Karen McDougal, by te milczały na temat ich relacji z Donaldem Trumpem. Dodatkowe dwa miesiące pozbawienia wolności dotyczą mówienia nieprawdy w Kongresie, kiedy to Cohen zeznawał na temat projektu Trump Tower w Rosji. Prawnik podczas rozprawy przyznał, że do jego działań skłoniła go „ślepa lojalność” wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.