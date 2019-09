Chorwacki sąd stanął po stronie frankowiczów. Czy to nadzieja dla polskich zadłużonych?

Temat pomocy frankowiczom był jednym z poruszanych przez obóz rządzący w czasie poprzedniej kampanii wyborczej. Na razie nie został on jednak odpowiednio zaadresowany. Przykład tego, jak może to wyglądać w przyszłości, dała Chorwacja. Podobnie jak w Polsce kilkanaście lat temu zapanowała tam moda na udzielanie kredytów we franku szwajcarskim. Zaciągnęło je ponad 125 tys. osób. W Polsce we franku nadal zadłużonych jest ponad 800 tys. obywateli. Ich kredyty warte są łącznie około 131 mld zł. Chorwaci, podobnie jak polscy kredytobiorcy zostali dotknięci wzrostami kursu franka, który przekroczył 4 zł.

Ważny wyrok sądu

Sąd Najwyższy uznał właśnie, że osiem banków w Chorwacji naruszyło prawa konsumentów. Banki Raiffeisen, Hypo Alpe Adria, Zagrebacka, Privredna, Erste, OTP, Splitska i Sberbank miały postępować nieuczciwie podczas podpisywania umów kredytowych powiązanych z frankiem szwajcarskim. Taki wyrok oznacza, że ponad 125 tys. osób będzie miało możliwość wnoszenia indywidualnych roszczeń. Może to zatrząść sektorem bankowym w Chorwacji.

Jak informuje Politico, wyrok w sprawie kredytów frankowych miał jeszcze we wrześniu wydać TSUE. Orzeczenie na korzyść kredytobiorcy oznaczałby precedens prawny, który może kosztować polskie banki nawet 60 mld złotych, czyli czterokrotnie więcej niż roczne zyski branży. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, na koniec czerwca ok. 800 tys. osób spłacało w sumie 458,8 tys. kredytów denominowanych albo indeksowanych do franka szwajcarskiego. Tylko z tego tytułu mają do spłaty 102,8 mld zł, co oznacza, że w porównaniu z czerwcem zeszłego roku wartość kredytów frankowych spadła o 7,9 mld zł. W tym samym czasie liczba takich kredytów zmalała o 23,3 tys., a grono kredytobiorców zadłużonych we frankach zmniejszyło się o ok. 40 tys. osób.