Polacy na niecały miesiąc przed wyborami są zadowoleni jak nigdy

„Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był o 2,0 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 10,2” – czytamy we wrześniowym podsumowaniu Głównego Urzędu Statystycznego. Są to najlepsze dane od początku badania przez GUS tego wskaźnika, czyli od 1997 roku.

Więcej osób jest zadowolonych

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, notowany jest w skali od -100 do +100, gdzie ta druga wartość oznacza pełne zadowolenie konsumentów. W Polsce przekroczenie wartości 0, czyli większą ilość osób zadowolonych, niż niezadowolonych zanotowano w 2016 roku. Od tamtej pory wskaźnik nieustannie rośnie. Obecnie z wynikiem 10,2 ufność konsumencka znalazła się na najwyższym poziomie w historii.

„Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 3,6 p. proc.) oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3,0 p. proc.)” – czytamy dalej. W porównaniu z analogicznymi miesiącem zeszłego roku wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej wyniósł 3.3 punktu proc.

U progu wyborów

Wskazane wyniki mogą stanowić bardzo ważny czynnik nie tylko dla obozu rządzącego, ale także - a może przede wszystkim - dla opozycji. Rekordowo wysokie zadowolenie obywateli na niecały miesiąc przed wyborami parlamentarnymi jest aspektem, którego oba obozy nie mogą zbagatelizować.