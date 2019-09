„Solidarność”: Jesteśmy przeciwni likwidacji limitu 30-krotności składek na ZUS

– My uważamy, że to jest złe rozwiązanie, to nam zepsuje cały system emerytalno–rentowy – powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” o możliwym zniesieniu przez rząd górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wcześniej rzecznik rządu powiedział, że zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS jest „raczej przesądzone”. – Jesteśmy przeciwni, dlatego podpisaliśmy się pod wspólnym apelem z Pracodawcami, aby likwidacja 30-krotności nie weszła w życie – dodał Piotr Duda. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 przewidziano, że przeciętne wynagrodzenie w 2020 roku wzrośnie z 4765 zł do 5227 zł, a więc o prawie 10 proc. Oznacza to, że minimalne składki ZUS przedsiębiorców wzrosną o 9,7 proc., a dokładnie o 127 zł. Odczują to szczególnie małe firmy i samozatrudnieni.