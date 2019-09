Jerzy Kwieciński kandydatem na ministra finansów. Premier zwrócił się z wnioskiem o zaprzysiężenie

Jerzy Kwieciński prawdopodobnie zostanie ministrem finansów. Z wnioskiem o powołanie dotychczasowego szefa resortu inwestycji i rozwoju, do prezydenta zgłosił się premier Mateusz Morawiecki – informuje rzecznik rządu na twitterze. Jest to potwierdzenie nieoficjalnych informacji, które 12 września podawała „Wirtualna Polska”. Kwieciński po przejęciu teki ministra finansów ma łączyć stanowiska w dwóch resortach. Pozostanie on bowiem także ministrem inwestycji i rozwoju. Zaprzysiężenie ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

30 sierpnia ze stanowiska ministra finansów ustąpił Marian Banaś, który po zaledwie trzech miesiącach sprawowania urzędu, został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Banaś zastąpił na tym stanowisku Teresę Czerwińską, która jako jedyna z odwołanych w czerwcu ministrów, nie startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na nowe zatrudnienie nie musiała jednak długo czekać. Już w dniu odwołania, usłyszała od prezydenta Dudy propozycję objęcia stanowiska w zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Zaufany człowiek premiera

Jerzy Kwieciński jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi premiera i od samego początku zagorzały propagator Planu Morawieckiego. Jeszcze jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Kwieciński wychwalał pierwszy, duży plan, który realizowano po wygranych wyborach. Następnie, po zmianach strukturalnych i podziale ministerstwa na resorty inwestycji i rozwoju, a także przedsiębiorczości i technologii, został mianowany szefem pierwszego z nich.

„Za ministrem Kwiecińskim miało przemawiać duże doświadczenie w dziedzinie finansów oraz dobre recenzje za sprawowanie obecnej roli nadzorcy sektora inwestycyjnego” – informowała „Wirtualna Polska”.