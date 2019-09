Uważaj na oszustów. Kolejne próby wyłudzenia pieniędzy z kont bankowych

„Ostrzegamy przed wiadomościami SMS pochodzącymi od różnych nadawców, które zawierają link do dokonania płatności. Najczęściej przestępcy podszywają się pod Urząd Skarbowy, firmy kurierskie, banki lub windykatorów”. – czytamy w komunikacie BNP Paribas.

Tym razem celem ataków oszustów stali się klienci banku BNP Paribas. Do posiadaczy konta przychodzą SMS-y, w których przestępcy podają się m.in. za Urząd Skarbowy, kuriera, kancelarie komornicze, czy serwis randkowy. W wiadomościach wysyłane są linki, po wejściu, w które oszuści przekierowują klientów na fałszywe strony logowania do konta bankowego. W ten sposób pozyskiwane są dane, które następnie służą do przeprowadzenia kradzieży środków z rachunków bankowych.

„W treści SMS może pojawić się prośba o dopłatę niewielkiej kwoty lub kliknięcie w link, co może narazić Państwa na wyłudzenie loginu i hasła do bankowości lub haseł służących do autoryzacji transakcji” – informuje bank.

Bank ostrzega swoich klientów, aby nie wchodzili w linku w tego typu wiadomościach. BNP Paribas nalega także, aby zawsze uważnie czytać wiadomości i autoryzować wyłącznie te transakcje, które chciało się wykonać.