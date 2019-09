Duży wzrost liczby wydanych kart kredytowych. Zakupy internetowe napędzają rynek

Polacy coraz częściej korzystają z kart kredytowych. Jak wynika z danych przedstawionych przez Biuro Informacji Kredytowej, od stycznie do sierpnia 2019 roku, banki wydały ich 819,7 tys. Stanowi to wzrost o 22,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. „W tym okresie banki przyznały 4,734 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. o 22,4 proc” – czytamy w raporcie BIK.

– W sierpniu 2019 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, obserwujemy wysokie liczby sprzedaży kart kredytowych – 22,2 proc. wyższa liczba przyznanych limitów niż w analogicznym okresie 2018 r. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń – sierpień 2019 r. w porównaniu do pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio 51,7 proc. oraz 46,7 proc. oraz 2 do 3,5 tys. zł – 35,7 proc. oraz 33,8 proc. Należy jednak podkreślić, że dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczyły wszystkich przedziałów kwotowych. Potwierdziłaby się więc teza o tym, że na rynek kart kredytowych weszły osoby o niższych dochodach, a ponadto część banków proponuje również kartę kredytową jako alternatywę dla kredytu ratalnego, szczególnie przy zakupach w kanale e-commerce – mówi prof. Rogowski z BIK.

Zakupy online

Jednym z głównych powodów wzrostu popularności kart kredytowych jest e-commerce. Wraz ze wzrostem popularności zakupów przez internet, rośnie potrzeba pozyskiwania nowych sposobów płatności. Cześć banków pozwala także na traktowanie kart kredytowych jako alternatywy dla płatności ratalnych. Duże znaczenie może mieć też rozwój rynku serwisów i usług działających w modelu subskrypcyjnym. Karty kredytowe pozwalają na niemal bezobsługowe płacenie za tego typu rozwiązania.

