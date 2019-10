Uwaga na te firmy. Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

W poniedziałek, 30 września 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:

ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane zostało przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach na postawie art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych. Spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.)

RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl). Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane zostało przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych. Podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.).

ePłatności komentują wpis KNF

Kamil Karcz, prezes zarządu w oświadczeniu nadesłanym do redakcji Wprost.pl przekazał, że niniejsze zgłoszenie dotyczy historycznej działalności spółki w charakterze Biura Usług Płatniczych, którą prowadziła od kwietnia do grudnia 2018 roku. „W chwili obecnej spółka działa w charakterze Małej Instytucji Płatniczej (MIP10/2018), względem której Komisja Nadzoru Finansowego nie ma żadnych zastrzeżeń. Co istotne, spółka przed rozpoczęciem swojej działalności w charakterze Biura Usług Płatniczych wystosowała do KNF zapytanie, czy planowana działalność mieści się w obszarze kompetencji, którą może podejmować Biuro Usług Płatniczych. Dnia 24 listopada 2017 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował odpowiedź, w której jasno wskazał, że BUP może wykonywać usługi przekazu pieniężnego także w formie bezgotówkowej, czyli takiej, jaką prowadzi spółka ePłatności. W związku z opisaną powyżej sytuacją, spółka podjęła stosowne kroki celem jej wyjaśnienia z UKNF” – podkreślono w komunikacie.

Jednocześnie przedstawiciel spółki zapewnił, że bieżąca działalność spółki nie jest w żadnym stopniu powiązana z przedmiotowym wpisem.

