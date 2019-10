Prezydent Duda skomentował wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. „W oczywisty sposób wpływa na sytuację kredytobiorców”

– Orzeczenie TSUE ws. frankowiczów w oczywisty sposób wpływa na sytuację kredytobiorców, którzy mają takie kredyty w Polsce i tam, gdzie są podobne klauzule – mówił prezydent Andrzej Duda podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Odniósł się także do znaczenia tego wyroku dla przyszłych, podobnych spraw. – Odpowiedz TSUE ma formalnie znaczenie w sprawie, o którą polski sąd spytał, ale w praktyce, w podobnych sprawach sądy będą kierowały się tymi wytycznymi, które de facto wskazał trybunał – dodał prezydent. Przypomniał również, że są to sprawy indywidualne, które muszą być rozwiązywane między bankami a ich klientami.

Co oznacza wyrok?

Zgodnie z wyrokiem TSUE, przed klientami otwiera się możliwość wnoszenia o przewalutowanie kredytu i zamiany go na umowę w złotych. W takim przypadku obowiązywać będzie kurs z dnia zawarcia umowy kredytowej. Jednocześnie, zachowane zostanie oprocentowanie według stopy frankowej LIBOR. Jest ono znacznie niższe niż przy kredytach złotowych.

Wyrok na korzyść kredytobiorcy oznacza precedens prawny, który może kosztować polskie banki nawet 60 mld złotych, czyli czterokrotnie więcej niż roczne zyski branży. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, na koniec czerwca ok. 800 tys. osób spłacało w sumie 458,8 tys. kredytów denominowanych albo indeksowanych do franka szwajcarskiego. Tylko z tego tytułu mają do spłaty 102,8 mld zł, co oznacza, że w porównaniu z czerwcem zeszłego roku wartość kredytów frankowych spadła o 7,9 mld zł. W tym samym czasie liczba takich kredytów zmalała o 23,3 tys., a grono kredytobiorców zadłużonych we frankach zmniejszyło się o ok. 40 tys. osób.

