Polki bardziej przedsiębiorcze od Niemek? Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości

Susan Wojcicki, 51-letnia szefowa YouTube`a z polskim paszportem, 300 mln dolarów majątku dorobiła się pracując dla Google. Według mitu założycielskiego firmy to ona wynajęła twórcom Google`a swój garaż, który stał się pierwszą siedzibą technologicznego giganta. W 1999 roku została szefem marketingu raczkującej wtedy firmy, a rok później jej wiceprezesem. Od pięciu lat jest prezesem należącego do Google serwisu YouTube. Wojcicki zrobiła oszałamiającą karierę, ale nie jest jedyną Polką, która odniosła spektakularny sukces w strukturach technologicznego giganta. W lipcu stanowisko globalnej dyrektor Google for Startups objęła Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dotychczasowa szefowa polskiego oddziału koncernu z Mountain View. Polka odpowiada tam m.in. za współpracę ze startupami w ponad 125 krajach. W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się też o Klaudii Krawieckiej, doktorantce cyberbezpieczeństwa z Oxford University i stypendystce Google Woman Techmakers 2019, nagrody dla kobiet osiągających wybitne wyniki w informatyce. Krawiecka ma tylko takie na swoim koncie – za pracę dyplomową w dziedzinie bezpieczeństwa IT otrzymała prestiżową nagrodę od Fińskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Informacji, Fińskiego Towarzystwa Informatycznego i Uniwersytetu Aalto. A to dopiero początek jej międzynarodowej kariery w nowych technologiach. Bo skończyły się czasy, gdy Polki próbowały swoich sił głównie w tzw. kobiecych branżach. Dziś coraz częściej osiągają sukcesy w obszarach zdominowanych przez mężczyzn: przemyśle, motoryzacji czy budownictwie.

Być jak Skłodowska-Curie

Stereotypowi polskiej przedsiębiorczyni, która układa bukiety z kwiatów albo pomaga w doborze biustonosza zdecydowanie wymyka się też Olga Malinkiewicz, fizyczka i wynalazczyni taniej metody wytwarzania ogniw słonecznych na bazie perowskitów - jednego z najbardziej obiecujących materiałów fotowoltaicznych na świecie. Jej firma Saule Technologies w 2014 roku zaprezentowała pierwszy na świecie drukowany perowskit. Rok później, jako pierwsza Polka, otrzymała tytuł „Innovator of the Year” przyznawany przez najstarszy magazyn poświęcony technice „MIT Technology Review”, którego wydawcą jest z kolei najbardziej znana uczelnia techniczna na świecie Massachusetts Institute of Technology.

W fotowoltaice sukcesy odnosi także Edyta Stanek, założycielka i przewodnicząca rady nadzorczej ML System. Ukończyła Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Jest autorką artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki. Produkuje i sprzedaje panele fotowoltaiczne, tworzy prototypy ogniw fotowoltaicznych i bada nowe materiały. Dzięki temu oferuje takie cuda jak fotowoltaiczne zadaszenie tarasu, fotowoltaiczne szyby, lustra, żaluzje i inne elementy wykończenia domu, które oprócz tego, że chronią od deszczu, wiatru czy słońca, to przy okazji wytwarzają zieloną energię.

W branży obsadzonej głównie przez mężczyzn doskonale radzi sobie też Małgorzata Bieniaszewska z MB Pneumatyka z siedzibą w Sulechowie, która rodzinny zakład produkcyjny przekształciła w prężne przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne. Produkowane w jej zakładzie złącza są używane w większości pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń w samochodach powyżej 3,5 tony. Bieniaszewska wierzy, że Polska może dyktować trendy w światowym przemyśle samochodowym zamiast kopiować zagraniczne patenty.

Z motoryzacją związana jest również Izabella Wałkowska, prawniczka, która przejęła biznes po rodzicach. Podwoiła park maszynowy, pięciokrotnie zwiększyła sprzedaż i pozyskała nowych klientów, głównie z branży motoryzacyjnej i producentów AGD. Plastwil to jedyna firma w Polsce, która produkuje kompletny system do montowania szyn. Głównie mocowania łączące szyny z podkładami kolejowymi, które oprócz tego, że łączą, to też amortyzują drgania wywołane przez pędzący pociąg. Komponenty z tworzyw sztucznych produkowane przez Wałkowską można też znaleźć z takich markach samochodowych, jak Mercedes, Volvo, Opel czy Peugeot. Jej firma działa w Afryce, Azji, Ameryce Południowej oraz w wielu krajach Europy. W zeszłym roku przychody Plastwilu przekroczyły 113 mln zł.

Przedsiębiorcze, ale ostrożne

W Polsce przybywa przedsiębiorczych kobiet. Z raportu Mastercard Index of Women Entrepreneurs wynika, że już co trzecia firma działająca u nas w kraju została założona przez kobietę. To daje nam siódme miejsce w skali całego globu. Dla pełnego obrazu - na świecie funkcjonuje ponad 200 mln firm prowadzonych przez kobiety. Mniej więcej połowa to firmy dopiero co założone, reszta to już te dojrzałe, zatrudniające lub planujące zatrudnić kolejnych pracowników.

– Większość badań potwierdza, że kobiety są równie przedsiębiorcze, co mężczyźni, a ich przedsiębiorczość w takim samym stopniu przyczynia się do sukcesu firmy – twierdzi dr Agnieszka Czerw, Kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji na Wydziale Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu.

Ale uwaga, jak pokazują badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) z lat 2015/2016, niezależnie od kraju pochodzenia i kontekstu społeczno-ekonomicznego, kobiety są zasadniczo mniej skłonne do podejmowania ryzyka związanego z założeniem własnej firmy niż mężczyźni. Najłatwiej im to przychodzi w krajach rozwijających się, o niskich i średnich dochodach, jak np. w Senegalu, gdzie aż 37 proc. spośród wszystkich dorosłych kobiet prowadzi swoją firmę. Z kolei najniższe odsetki kobiecej przedsiębiorczości zauważalne są w krajach rozwiniętych, gdzie kilkukrotnie mniej kobiet zakłada i prowadzi własny biznes. Na tym tle Polki wypadają nieźle – 6 proc. dorosłych kobiet w Polsce prowadzi własną działalność gospodarczą, co plasuje nas na siódmym miejscu w Europie, ex aequo z Greczynkami. Nadal daleko nam jednak do przedsiębiorczych Łotyszek (prawie 10 proc.), Estonek (9,7 proc) czy Luksemburek (8,7 proc.), ale i tak radzimy sobie lepiej niż Włoszki i Bułgarki (2,9 proc.) Niemki i Słowenki, wśród których tylko co trzydziesta dorosła kobieta prowadzi własną firmę (3,3 proc.). Czego więc brakuje Polkom? Po prostu odwagi.