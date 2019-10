Niecodzienna karta kredytowa. Zamiast kawałka plastiku, złoto o wartości 90 tys. zł

Posiadanie złotej karty od teraz może oznaczać o wiele więcej niż w latach dziewięćdziesiątych. Wtedy był to raczej niewiele znaczący gadżet, którym chwalili się biznesmeni chcący wyjątkowo uwidocznić swoje bogactwo. Teraz będzie to mocno spotęgowane. Brytyjka mennica ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej usługi. Posiadacze konta Raris mają możliwość zamówienia wyjątkowej karty płatniczej. Stworzona we współpracy z MasterCard karta powstaje z osiemnastokaratowego złota i jest personalizowana do każdego użytkownika. Na karcie wygrawerowane będą imię, nazwisko i podpis posiadacza konta. Jej wartość to 18,7 tys. funtów, czyli około 90 tys. złotych.

Dodatkowe korzyści

Jednak złota karta to nie tylko możliwość pochwalenia się niecodziennym, drogim gadżetem. Jej posiadacz będzie mógł się cieszyć zakupami bez limitu oraz opłat za przewalutowanie. Co ciekawe i nieco zaskakujące z punktu widzenia polskiego użytkownika, posiadacze tej niecodziennej karty będzie miał możliwość zarządzania swoim kontem poprzez dedykowaną aplikację mobilną. Dzięki współpracy z MasterCard dostępny będzie także pakiet World Elite, który zapewnia usługę concierge na całym świecie oraz korzystne oferty u linii lotniczych.

