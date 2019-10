Czy padnie rekord? Polska instalacja artystyczna z kolekcji Robina Williamsa może osiągnąć cenę 10 mln zł

Instalacja „Caminando” autorstwa Magdaleny Abakanowicz to pierwsze polskie dzieło sztuki, które może osiągnąć wartość 10 mln złotych. Jest to seria dwudziestu rzeźb, które tworzą integralną całość. Wykonane z brązu obiekty powstały w 1999 roku w odlewni w Bolonii. W tym samym roku trafiły do kolekcji Marshy i Robina Williamsów. Po śmierci aktora dzieło trafiło do londyńskiej Tate Gallery. 28 października seria rzeźb zostanie wystawiona na aukcji. Przewiduje się, że ich cena może wynieść od 7 do 10 mln złotych.

„Jak opowiadała córka Marshy i Robina Williamsów, Zelda, jej ojciec podążał zawsze za instynktem w wyborze obiektów do swojej kolekcji. Za to uwagę Marshy zwracały prace, które przemawiały do niej pod względem estetycznym. Pracę Abakanowicz nabyli po wystawie w Marlborough Gallery w Nowym Jorku. Dwa lata później, na zaproszenie małżeństwa, artystka przyjechała obejrzeć swoje dzieło na terenie posesji Williamsów” – czytamy w komunikacie.

Ceniona na świecie

Prace Magdaleny Abakanowicz od lat są cenione na świecie. Pojedyncze rzeźby zmarłej w 2017 roku artystki sprzedają się za równowartość pół miliona złotych, a rekordową dotychczas kwotę, ponad milion złotych, zapłacono za jej pracę „Parys” i „Odys”. Jedna z najsłynniejszych realizacji rzeźbiarki prezentowana była m.in. w przestrzeni Grand Parku w Chicago.