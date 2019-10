200 tysięcy osób bez pracy? Taki efekt może mieć pomysł PiS

Analitycy Credit Agricole przedstawili analizę, z której wynika, że podwyższenie płacy minimalnej do poziomu 4 tys. złotych w 2024 roku może mieć opłakane skutki. W porównaniu z analizą, która zakładała utrzymanie płacy na obecnym poziomie, podniesienie jej do zapowiedzianego poziomu może przynieść obniżenie zatrudnienia o 3,5 proc. W przełożeniu na liczby brzmi to jeszcze gorzej. Analitycy Credit Agricole twierdzą, że prace może stracić nawet 200 tys. osób.

„Należy zwrócić uwagę, że nasz szacunek obarczony jest niepewnością. Z jednej strony negatywny wpływ na zatrudnienie może być silniejszy niż zakładamy ze względu na szybkie – na tle historycznym – tempo podwyżek płacy minimalnej. Z drugiej strony, reakcja przedsiębiorców na wzrost minimalnych stawek nie musi ograniczać się wyłącznie do redukcji zatrudnienia. Firmy mają również inne sposoby rekompensowania wyższych kosztów pracy, co ogranicza negatywny wpływ podwyżki płacy minimalnej” – twierdzą analitycy Credit Agricole.

Dyskusja na temat wpływu płacy minimalnej na rynek pracy trwa od wielu lat. Nie ma jasnej opinii na ten temat, ale wiadomo, że ekonomiści przestrzegają przed gwałtownym jej podwyższaniem. Ma to bowiem negatywny wpływ na poziom zatrudnienia. Podobnie może stać się w Polsce.