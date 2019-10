Butelka whisky sprzedana za niemal 7,4 mln złotych. To nowy rekord

Legendarny dom aukcyjny Sotheby's poinformował o nowym rekordzie. Tym razem chodzi o cenę butelki whisky. Macallan z 1926 roku osiągnął rekordową cenę 1,5 mln funtów, czyli biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs, 7,39 mln złotych. Osiągnięta kwota zaskoczyła specjalistów, którzy zakładali, że butelka zostanie sprzedana za 350-450 tys. funtów.

Skąd tak absurdalna cena za butelkę? Jest kilka powodów. Przede wszystkim dostępność. Na świecie jest tylko 40 butelek tej whisky. Druga kwestia to jej wiek. Trunek należy do kategorii najstarszych whisky, które leżakowały w beczkach przez co najmniej 60 lat. Został on przelany do butelki w 1986 roku. W tym samym roku miała na przykład miejsce katastrofa elektrowni w Czarnobylu.

W wrześniu zeszłego roku pisaliśmy o innej butelce Macallana z tego samego rocznika, która osiągnęła cenę ponad miliona euro. Wtedy aukcję prowadził dom Bonhams.

Macallan to jedna z najbardziej znanych szkockich destylarni. Znajdująca się w regionie Speyside, założona w 1824 roku, słynie z bardzo przyjaznych w smaku, lekkich whisky typu single malt.