Ciężko chory mężczyzna wygrał 770 tys. zł. „Miałem ostatnią rundę chemii”

Jak informuje CNN, powołując się na North Carolina Education Lottery, Ronnie Foster z Pink Hill w Północnej Karolinie wygrał ponad 770 tys. zł. Opowiedział, w jaki sposób wyglądała jego droga do bogactwa. Pewnego dnia postanowił kupić los za 1 dolara i wygrał 5 dolarów. Wówczas zainwestował wygraną i kupił dwa kolejne losy. Jak się okazało, pierwszy okazał się nietrafiony, ale za to drugi – przeszedł najśmielsze oczekiwania mężczyzny. – Nie wierzyłem w to, że wygrałem, dopóki nie podałem losu pracownikowi siedzącemu w kasie do przeskanowania – relacjonował. – Kiedy powiedział: „Idź do centrali”, zacząłem się trząść. Nie mogłem w to uwierzyć – dodał.

„Byłem szczęśliwy”

Ronnie Foster walczy z rakiem jelita grubego i zbliża się do zakończenia leczenia. – Byłem szczęśliwy, ponieważ przystępowałem do ostatniej rundy chemioterapii – powiedział. – Wygrana sprawiła, że ten dzień stał się jeszcze lepszy – dodał. Mężczyzna stwierdził, że oprócz pokrycia kosztów leczenia, zamierza wydać pieniądze z myślą o „przyszłości”. Po odliczeniu podatków Foster wygrał 540 tys. zł. Nagrodę odebrał w piątek.

