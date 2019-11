Miliarderzy trochę biedniejsi. Pierwszy raz od lat

Miliarderzy są biedniejsi. Mają już „tylko” 8,5 biliona dolarów. Przypomnijmy, że to 1 proc. populacji świata. Jak wynika ze wspólnego raportu banku UBS i firmy doradczej PwC łączny majątek najbogatszych ludzi świata spadł o 4,3 proc. rok do roku. Jak twierdzą eksperci, główny wpływ na pierwszy spadek od lat miały zawirowania gospodarcze w Azji, w tym wojny handlowa na linii USA - Chiny i Chiny - Korea Południowa.

Jak mówią eksperci UBS, czyli banku, który zarządza największym majątkiem świata, w ubiegłym roku klienci dużo ostrożniej zarządzali swoimi środkami. Spadł procent udzielanych kredytów za to zdecydowanie wzrosła ilość deponowanej gotówki, co świadczy o mniejszej skłonności do ryzyka inwestycyjnego.

Ameryka bez zmian

Mimo pierwszego od lat spadku, Chiny nadal „produkują” nowego miliardera średnio co 2-2,5 dnia – twierdzi Josef Stadler, szef działu zajmującego się najbogatszymi klientami. Co ciekawe, liczba miliarderów spadła w ubiegłym roku na każdym kontynencie z wyłączeniem Ameryki Północnej. Jak wynika z raportu, odporność amerykańskiego rynku poparta jest działaniem firm technologicznych, które nie odczuły napięć gospodarczych w tak dużym stopniu. W Stanach Zjednoczonych w 2018 roku było 749 miliarderów.

