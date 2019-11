W długi weekend klienci trzech dużych banków nie będą mieli dostępu do bankowości elektronicznej

Problemy klientów w Banku Millenium i eurobanku związane są z pracami serwisowymi, które są następstwem przejęcia eurobanku przez Millennium. W związku z tym na długi weekend zaplanowano połączenie bankowych systemów.

Przerwa techniczna w eurobanku rozpocznie się już w piątek o godzinie 18. Nieczynna będzie bankowość internetowa, mobilna oraz telefoniczna.

Z kolei w Banku Millennium klienci nie będą mogli skorzystać z systemu bankowości internetowej i mobilnej od soboty 9 listopada do późnych godzin wieczornych w poniedziałek 11 listopada.

W związku z tym nie będą możliwe także m.in. płatności BLIK, płatności za zakupy w sklepach internetowych, utrudnienia mogą wystąpić także podczas płatności zbliżeniowych telefonem. Niedostępny będzie także serwis telefoniczny TeleMillennium (z wyjątkiem zastrzegania kart).

W obu bankach płatności kartą czy wypłaty z bankomatów mają działać bez problemów.

Przerwa w BNP Paribas

W piątek 8 listopada również Bank BNP Paribas rozpoczął zaplanowaną wcześniej przerwę techniczną, związaną z procesem migracji klientów przejętego Raiffeisen Banku do nowych systemów. Potrwa ona aż do poniedziałku 11 listopada. W ramach przerwy klienci nie będą mieli dostępu do takich usług, jak: Pl@net, GOonline, BiznesPl@net, GOmobile, Mobile BiznesPl@net, FX Pl@net oraz Sidoma Web.

Czytaj także:

Brak dostępu do usług BNP Paribas. Potrwa cztery dni