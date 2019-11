Ma 200 pkt IQ, nazywano ją „drugim Zuckerbergiem”. Stworzyła kryptowalutę, naciągnęła inwestorów i... ślad po niej zaginął

W 2014 roku dr Ruja Ignativa stworzyła kryptowalutę OneCoin. Na londyńskim Wembley w 2016 roku wchodziła na scenę przy rozbrzmiewającym przeboju Alicii Keys „Girl on Fire". Później namawiała zgromadzonych do inwestowania. Charyzmatyczna 36-letnia kobieta przekonywała zainteresowanych, że „nie jest za późno, aby dołączyć do rewolucji finansowej”. Do marca 2017 roku inwestorzy z 175 krajów powierzyli kobiecie 3,5 mld funtów – podaje Daily Mail. Jak informuje BBC, skala zjawiska może być jeszcze większa. Niczego nie podejrzewający inwestorzy mogli zostać oszukani nawet na 4 mld funtów.

„Drugi Mark Zuckerberg”

Obecnie dr Ruja Ignativa, którą określa się mianem „królowej kryptowalut”, jest poszukiwana przez FBI. Jeżeli zarzuty stawiane kobiecie się potwierdzą, może zostać oskarżona o popełnienie jednego z największych oszustw indywidualnych w historii finansów. Co ciekawe, Ignativa, która ukończyła studia na uniwersytecie w Oxfordzie, ma podobno ponad 200 punktów IQ. Przez swoich zwolenników była nazywana drugim Markiem Zuckerbergiem. Przewiduje się, że kobieta może ukrywać się w Niemczech. Jednak jej zatrzymanie może być trudne, ponieważ zakłada się, że kobieta mając dostęp do wielkich nakładów finansowych, może z łatwością zmieniać tożsamość, przemieszczać się i regularnie zmieniać wygląd.

