Projekt noweli posłów PiS trafił do Sejmu. Chodzi o system ubezpieczeń społecznych i limit 30-krotności

Projekt dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 roku. Zgodnie z zapisami nowelizacji składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. „Zasada ta zostanie wprowadzona również przy składkach płaconych przez płatnika składek pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych” – czytamy na stronie Sejmu, gdzie można śledzić przebieg procesu legislacyjnego ustawy. Przedstawicielem posłów wnioskodawców jest Marcin Horała.

„Wzrost wpływów do FUS o 7,1 mld zł”

W uzasadnieniu posłowie poinformowali, jak wprowadzenie opisywanych zmian przełoży się na wpływy do FUS. „Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (szacowany na kwotę 7,1 mld zł)” – czytamy. „Z drugiej strony większe składki na ubezpieczenie emerytalne spowodują wzrost składek zewidencjonowanych w ZUS, a w konsekwencji stopniowy wzrost wydatków na emerytury wyliczane według nowych zasad” – podano w dalszej części uzasadnienia.

