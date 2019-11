Miliard złotych z podatku od gier. Totalizator Sportowy da spory zastrzyk do budżetu

Znowelizowana ustawa o grach hazardowych dała Totalizatorowi Sportowemu możliwość rozwoju w nowych obszarach. Spółka uruchomiła sieć salonów gier na automatach oraz jedyne legalne kasyno online. Udostępniono sprzedaż gier liczbowych w Internecie, a także sprowadzono do Polski Eurojackpot, dzięki któremu Polacy co tydzień mają szansę zagrać o dziesiątki milionów złotych.

– Jesteśmy w okresie największej i najszybszej transformacji w ponad 60-letniej historii spółki. Narzuciliśmy sobie bardzo ambitny plan, bo w dwa-trzy lata chcemy wypracować to, co firmom podobnym do naszej w innych krajach zajmowało od 5 do 7 lat. Dziś patrząc na wyniki jesteśmy dumni, że nam się to udaje – powiedział prezes Olgierd Cieślik, cytowany w komunikacie.

Zarząd Totalizatora Sportowego szacuje, że dzięki nowym gałęziom biznesu, z samego podatku od gier spółka może przekazać do budżetu państwa w 2019 roku ponad 1 mld zł.

„Do końca roku funkcjonować ma już około 200 salonów z automatami do gry. Pięciu dostawców, zapewnia w nich 17 różnych rodzajów maszyn. Obecnie gracze mają dostęp do ponad 280 oryginalnych tytułów, spośród ponad 500 zgromadzonych w bazie spółki. W uruchomionym dziś w Katowicach salonie gier na automatach poza różnorodną ofertą maszyn oraz gier znalazła się także automatyczna ruletka” – czytamy w komunikacie.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych, w ramach walki z szarą strefą oraz poprawą bezpieczeństwa grających, wprowadziła przepisy mające ograniczyć liczbę automatów. Zgodnie z prawem, na terenie powiatu 1 automat może przypadać na 1 000 mieszkańców, przypomniano w materiale.

W ostatnich latach z tradycyjnego modelu prowadzenia biznesu loteryjnego Totalizator Sportowy ewoluował w kierunku nowoczesnych rozwiązań w obszarze e-commerce, mocno stawiając na kompetencje IT i rozwój na nowych platformach.