Powstanie basen wyłącznie dla muzułmanów? „Ta propozycja dzieli społeczeństwo”

Abdullah Zeran to biznesmen, który prowadzi we Frankfurcie fabrykę mydła. Wpadł na pomysł utworzenia basenu, z którego mogliby korzystać jedynie muzułmanie. Jak informuje Deutsche Welle, Zeran poszukuje w tym celu odpowiednio dużej nieruchomości we Frankfurcie. Miałaby zostać urządzona w ekskluzywny sposób. W środku oprócz sauny, tureckiej łaźni parowej i gabinetów do masażu, mają znaleźć się również punkty z gastronomia halal oraz sala przeznaczona do modlitwy. Abdullah Zeren, by zrealizować swój cel, zamierza przeprowadzić kampanię crowdfundingową.

Skąd pomysł na stworzenie basenu, z którego mogą korzystać jedynie muzułmanie? Abdullah Zeran przekonuje, że kobiety i mężczyźni powinni pływać osobno. Co więcej, muzułmanki jego zdaniem powinny mieć możliwość pływania bez obecności wyznawczyń innych religii. Biznesmen twierdzi, że zakładanie tzw. burkini, czyli strojów kąpielowych zakrywających całe ciało, jest rozwiązaniem jedynie w przypadku liberalnych muzułmanów.

„Dzieli społeczeństwo, polaryzując i szkodząc integracji”

Przedstawiciel Turecko-Islamskiej Unii ds. Religijnych Refel Öztürk zaprzecza, że istnieje powszechny obowiązek separacji kobiet i mężczyzn podczas korzystania z basenów. Obowiązkowe z kolei ma być zakrywanie ciała przez muzułmanki. – Wymaganie, by pływały tylko wśród muzułmanek jest odrębną opinią salafitów – przekazał Öztürk, cytowany przez Deutsche Welle. – Pan Zeran swoją propozycją dzieli społeczeństwo, polaryzując i szkodząc integracji – poinformował poseł do Landtagu i rzecznik ds. polityki integracyjnej SPD w Hesji Turguta Yüksela.

