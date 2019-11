Pat w rozmowach handlowych między USA i Chinami. „Drugi etap” zagrożony

Jeszcze w piątek prezydent Xi Jinping zapowiadał, że Chiny chcą współpracować z USA. Przywódca azjatyckiego mocarstwa stwierdził, że chce wypracować wstępne porozumienie i zakończyć wojnę handlową, która trwa od kilku miesięcy. Eksperci twierdzą, że kontynuacja obecnej sytuacji może bardzo poważnie wpłynąć na światową gospodarkę. Wojna handlowa międzu Chinami a USA wpływa bowiem na przerwanie wielu istotnych łańcuchów dostaw i inwestycji.

– Chcemy pracować nad pierwszym etapem porozumienia, które oparte będzie na wzajemnym szacunku i równości – powiedział prezydent Chin Xi Jinping, cytowany przez Reutersa.

W październiku Prezydent Donald Trump twierdził, że spodziewa się szybkiego przejścia do "drugiej fazy" rozmów, w której miał zostać podjęty temat kradzieży własności intelektualnej. Zdaniem prezydenta Chiny dopuszczają się tego poprzez zmuszanie amerykańskich przedsiębiorstw produkujących w Państwie Środka do transferu technologii do firm chińskich. Okazuje się, że do drugiego etapu może w ogóle nie dojść, gdyż rozmowy utknęły o krok wcześniej.

Wojna handlowa

Trwająca już 16 miesięcy wojna handlowa zaczyna mieć coraz większy wpływ na globalną gospodarkę. Nowe cła nakładane przez USA wpłynęły na załamanie wielu łańcuchów dostaw. Dotknęło to między innymi amerykańskich rolników, ale również firmy technologiczne, czy producentów zabawek.

Tymczasem podpisanie pierwszej fazy umowy może zostać przesunięte na kolejny rok - informuje Reuters. Oba kraje nie mogą się bowiem porozumieć w sprawach dla Pekinu najważniejszych, czyli wycofaniu się z większości nałożonych przez USA ceł.

